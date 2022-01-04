改善華埠治安 「照亮中國城」募款安裝節能燈

華埠治安基金會已經在亞歷山大街附近安裝了30多盞節能燈。(華埠治安基金會提供)

為改善華埠 照明，降低犯罪機率，芝加哥華埠治安基金會發起的「照亮中國城」，已完成首階段的試點安裝，基金會表示，預計在3月份前，在華埠範圍內裝設800盞節能照明燈，由於該工程耗費龐大人力物力，基金會也呼籲公眾、商家踴躍樂捐，共同守護社區安全。

芝華埠治安基金會顧問陳增華在日前召開的雲端 會議中，說明了基金會成立的起源，他表示，2020年初，華埠發生兩名東北老鄉遭槍殺的案件，引起華埠居民、商家高度關注，為維護社區治安，還居民、商家安全興旺的華埠，社區自發成立了「華埠治安基金會」，而基金會所獲捐款，全部用於強化華埠安全設施及聘用保全人員，當時也提到，第一階段將以安裝路燈極高清監視器攝影 機為首要任務。

華埠基金會會長黃暉，及副會長鄭時坦、劉紅、李建明均出席了該場會議，黃暉說，基金會從12月下旬展開了照明燈裝設的試點工程，截至去年年底，已經在亞歷山大街附近安裝完成近40盞LED燈，他說，預計整個華埠要裝上800盞照明燈。

不過，由於購買燈具、支付人工安裝費用龐大，平均每盞照明燈的成本為250元到300元間，因此整個工程約需20萬資金，黃暉表示，非常需要商家、民眾的踴躍捐款，才能完成目標。

他也解釋，許多商家、住戶都很擔心「如果照明燈天天都開，可能無力負擔電費」，黃暉說，由於基金會所裝設的為高節能燈，因此每年電費僅約10元，相當於每個月僅需支付一元電費，絕對不會有安裝戶電費遽增的困擾。

劉紅補充，目前在亞歷山大街附近已經裝好了30多盞照明燈，入夜後街道不再黑漆漆；鄭時坦也說，街區因為照明改善，不容易有視野死角，歹徒也較難藏身，此外，照明佳也有助於警局的監視攝影影片品質，便利辨認嫌犯與釐清案發經過。

黃暉與劉紅同時提到，由於照明燈安裝需到建物內牽電線，所以每一盞燈安裝前都必須取得住戶簽名同意，基金會除了挨家挨戶尋求簽名外，也鼓勵有需要的民眾主動聯繫基金會申請裝置照明燈，以加快安裝進度。

有意捐款或申請安裝照明燈者，可電黃暉(312)375-6628、劉紅(312)430-8899、鄭時坦(708)837-9792、李建明(312)493-9288。