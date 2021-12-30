芝加哥商品市場捷運站 疫情期間乘客減逾7成

新冠疫情 對芝加哥捷運 系統帶來衝擊，各捷運路線與車站的乘客量均全部縮水，一份新的調查報告指出，其中市區商品市場站(Merchandise Mart Station)的單日乘客平均數量，2020年比2019年劇跌74%；乘客人數持平的捷運站，則包括藍線普拉斯基站(Pulaski)、綠線溫室站(Conservatory)。

由城市研究所(Urban Institute)公布的這份報告，針對2019年與2020年的捷運車站進行乘客數量分析，結果發現，疫情期間，非裔、拉丁裔聚居的社區，還有工作機會較少、收入較低的地區，搭乘公共運輸系統的人數，反而在疫情期減少幅度低，而就業中心區的搭乘率則降幅最大。

這個趨勢延續到2021年，芝加哥捷運路線的乘客數量，同樣在辦公大樓集中地區的搭乘率不高。

去年疫情爆發後，乘客數量仍維持至少一半的捷運站，還包括綠線上的Central、Cicero、King Drive、Pulaski等車站，粉紅線的Cicero、Pulaski，以及藍線的Cicero車站乘客量也未見巨幅減少。

市中心商業、辦公區的乘客搭乘量大幅縮水的車站，還有藍線Monroe車站，紅線Monroe、Grand車站以及環區的 Quincy車站，這些市區的捷運站至少流失了73％的乘客。

由這些數據顯示，芝加哥西區與南區的居民，為使用公共運輸系統最頻繁的族群，也十分仰賴這些交通工具生活，報告建議，未來芝捷運局、大都會火車通勤系統Metra及其他公共運輸工具要改善服務的話，應以上述區域為首要目標。