新冠檢測怎麼選、何時用？芝大醫生解惑

芝大感染科專家蘭登說，PCR檢測準確性高，但快篩只要是陽性，可以肯定已經確診。(伊州衛生廳官網)

新冠確診人數激增，許多參加完派對或計畫要出席聚會的民眾，紛紛湧入各檢測 站受檢，而無法即時找到檢測預約者，則轉向使用家用快篩檢 查是否染疫，芝加哥大學感染科專家蘭登(Emily Landon)針對快篩與PCR檢測的使用時機、確診後的正確自我因應措施等，提出專業建議。

●應該要用哪種測試？可先用快篩antigen在家做檢測，如果快篩結果是陽性，可以肯定已經染疫，不需要再去排隊做PCR檢測了。蘭登補充，任何檢測都有可能出現假陰性或假陽性，坊間的快篩檢測，出現假陰性的比率為15/100，出現假陽性的比率則為1/100。她建議，假使已經出現症狀，或很確定與確診者有過接觸時，儘管居家檢測結果為陰性，最好還是繼續隔離與監測一段時間，並盡快接受PCR測試。

●快篩陰性就安全了嗎？快篩陰性病不代表百分之百未確診，這時建議去做進一步的PCR檢測，如果PCR結果陰性，那麼就可以恢復正常生活。

●何時需要啟動自我隔離？由於Omicron傳染性強，只要一出現感冒症狀，不用等到收到檢測結果，建議應該馬上開始居家隔離。

●快篩陽性但PCR卻陰性時怎麼辦？假使有感冒症狀加上快篩陽性時，可以斷定已經染疫，因為快篩陽性的正確率相當高，建議不需要再去做PCR，而應立刻居家隔離。

她也回答了為何敏感性高的PCR檢測陰性，反而快篩卻呈陽性的原因，蘭登說，最有可能的情形，是一名完全接種者，先接受了快篩，當時剛好是病毒量最多的時期，所以結果為陽性，但兩天後病毒量已經下降到PCR也偵測不到的數量，即便受檢，結果也可能僅是陰性。蘭登特別提到，基本上快篩或PCR都很準確，但有時也會發生人為錯誤，例如沒有收集到對的樣本。

●驗血是否可以解決上述問題？血液檢測僅是顯示是否曾經感染過新冠病毒，並無法診斷出當下是否有染疫。

●去參加派對或聚會前，真有需要先快篩檢測嗎？雖然快篩不是百分之百完美，可能會遺漏一些確診病例，但仍然是一種加強防疫 的好方法。