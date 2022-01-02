你符合申請奧巴馬保險的條件嗎？ 來美亞，幫您申請！

美亞健康協會（MAHA）免費協助申請奧巴馬保險！

美亞健康協會今年奧巴馬保險 提供3個地點申請協助：唐人街地址：230 W Cermak Rd, 2nd Floor, Chicago, IL 60616，35街 (新地址) 3500 S Morgan St, Chicago, IL 60609，Aurora (新地址) 4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504，美亞的保險顧問將提供面對面或線上的申請協助。預約名額有限，不要錯過機會！您可以打電話312-225-8659 或 312-225-6806，或來美亞辦公室（230 W Cermak Rd, 2nd floor, Chicago, IL 60616）預約。美亞通過微信提供線上表格供客戶填寫申請預約。辦公時間：周一到周五，上午9點到下午5點。

有政府補貼的奧巴馬保險申請資格及要求。移民身份要求：公民、綠卡、工作許可證或有其它正式簽證，其它要求：伊州 居民(如果在伊州申請)*有工人卡（社安卡）*有家庭報稅收入（不需要每個家庭成員有收入）。年收入上限：一個人：$51,040，兩口人：$68,960，三口人：$86,880。沒有申請白卡、免月費紅藍卡A部分或雇主提供的保險的資格。申請開放期至2022年的1月15號)。如果有以下變更，可以在60天內申請：因從外州或國外搬來而失去保險*失去另一種保險*申請白卡被拒*結婚生子。

申請所需材料（一起報稅的全家每個人）伊州駕照/州身份證、社安卡、綠卡/美國護照/工作許可證/正式簽證，最近30天的收入證明（可能需要參考上一年度的稅表來預估下一年度的收入）。美亞的保險顧問將使用英語/普通話/廣東話/西班牙語提供免費的面對面或線上的申請協助。您可以復制下面這個鏈接到瀏覽器，登記預約：https://forms.gle/9p5wUMQ1HZHgDcyA8或者長按/掃描下面的二維碼登記預約。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織，醫療提供者，學術機搆，政府公共健康部門和志願者等都有合作。

美亞健康協會目前擁有健保與健康檢查部門：230 W. Cermak Rd, 二樓，Chicago，312-225-8659。美亞心理健康診所：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A，Chicago，312-285-2287。美亞找工作部門：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B，Chicago，312-225-8659。美亞西郊辦公室：4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504。有關美亞健康協會詳情，請訪問網站: www.maha-us.org。