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馬蹄鐵高層聖誕節前夕給中華會館老人派禮物！

本報芝加哥訊
Horseshoe 市場總監 Bobby Cusato 和亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu)聖誕節前夕給中華會館老人派禮物！
Horseshoe 市場總監 Bobby Cusato 和亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu)聖誕節前夕給中華會館老人派禮物！

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）市場總監Bobby Cusato和亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu)在聖誕節前夕來到芝城中華會館，向耆老們送上250份節日禮品（旅行袋和玩具骰子各一份），提前為老人們慶祝聖誕佳節和新年，他們分別致詞祝福老人們節日快樂，身體健康！多年來，馬蹄鐵娛樂中心高層領導一直關愛中國城老人，逢年過節都會來中國城探訪老人和送禮物。

這次也不例外，他們的到來，受到中華會館主席伍健生、前主席梅楹仲、梅國彬、區一平暨會館職員李本安、李源石、黃國銘、梁敏華等人的熱烈歡迎，並一同向在中華用餐的老人送上禮物，令老人們開心不已！主席伍健生致詞感謝馬蹄鐵的熱心，在每個不個節日，例如中國新年、老人生日會、中秋節、聖誕節等都會以不同方式向老人們獻出愛心！并對中華會館舉辦的各項活動給予支持，伍健生主席代表中華會館向馬蹄鐵賭場表示由衷的謝意！

馬蹄鐵娛樂公司位於印第安納州 Hammond,IN，距芝加哥中國城僅20分鐘車程，是中西部地區規模最大的博彩公司。馬蹄鐵娛樂公司面積超過35萬平方呎，擁有2100多台角子機，超過100張賭桌，還有華人最喜愛的麵吧（Noodle Bar）和自助餐。該娛樂公司內部豪華裝修，富麗堂皇，是您休閑娛樂的最好選擇！馬蹄鐵位於777 Casino Center Dr, Hammond, IN 46320，聯系電話: (219) 473-7000。詳情可登陸網站：www.ChicagoHorseshoe.com。

聖誕節 芝城 華人

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