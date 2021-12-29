抗議治安惡化 芝加哥華埠千人沉默遊行

上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)

抗議治安惡化的芝加哥華埠 「沉默遊行 」，27日湧入上千民眾、商家響應，特別關店參與遊行的李建明說，他在華埠開店開了20多年，從來沒有經歷過現在這樣的不安，「我們不能再忍受這樣的生活環境與不安全的地方」，他說，大家千辛萬苦到此追求美國夢，然而現在華埠卻儼然變成戰場，「懇請政府與有關單位能夠提出計畫減少犯罪」。

身穿深色服裝的遊行群眾，每人手持「犯罪就是犯罪」的中英文海報，還有部分示威者則拿著「停止仇恨亞裔」的英文海報，這場遊行為民眾自主發起，帶著女兒出席的華人媽媽Alice說，「這是我們的家，而治安惡化已經嚴重影響日常生活，連出門都必須戒慎恐懼」。

遊行者手持的大型海報上寫著「當我們的聲音被忽略時，我們可以用沉默表達我們的抗議，我們曾經和平生活和工作的社區，如今籠罩在危險和恐懼之中。在一個以美國夢和自由著稱的國家，我們的生命和財產正受到前所未有的威脅。抱著希望卻什麼都不做，我們的處境不會改變。讓我們團結起來，用無聲的示威，表明我們對針對我們的暴力的無法容忍」。

遊行群眾當天下午2時於華埠「天下為公」牌樓下集合，然後由警車開道，沿著永活街走道亞珠街，在繞到普林斯頓大道後，往南至24小街，接著轉回永活街。

25區區長盧漢士也參與了這場「沉默遊行」，在活動告一段落後受訪表示，「我們社區的每個人，無法再坐視發生類似華翁謝煥新無辜遭槍殺的事件」，他支持華埠為自己發聲，同時也承諾會在議會爭取華埠權益。

根據芝加哥警局數據，今年以來，華埠地區的暴力案件增加了55%，主要犯罪類型包括謀殺、強暴、搶劫、嚴重毆打、嚴重騷擾與人口販賣，其中搶劫案件更激增兩倍，謀殺案則從去年的六宗減少到今年一宗。

芝加哥第九警分局報案紀錄顯示，連聖誕節25日當天，華埠28街夾威爾斯街(Wells St.)連續發生兩起暴力搶劫案件；此外，位於香港超市附近的一棟華人聚居公寓，也連番遭到竊賊闖入偷取財物。

雖然全芝加哥市的犯罪案件都出現增長，但華埠民眾相信華人社區被歹徒刻意針對，盧漢士說，移民社區的弱勢在於一些案件發生後，因為語言、文化等因素沒有向警方舉報，導致社區的實際犯罪情況受到忽視。