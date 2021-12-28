芝城西郊橡樹溪購物中心槍擊案 警局求線索

橡樹溪警局希望民眾提供23日該市購物中心槍擊案在逃嫌犯(如圖)的線索。(橡樹溪警局)

芝城西郊橡樹溪購物中心(Oak Brook Mall)23日晚間傳出槍擊 案，橡樹溪警局表示，警方已經逮捕一名開槍嫌犯，但仍有一名在逃，希望當天在場目擊民眾踴躍提供線索。

由於案發時離聖誕節不到兩天，剛好是購物人潮最多的時刻，槍擊案發生後，橡樹溪購物中心立刻封鎖，許多原在商店內的消費者，也被要求尋求掩體庇護 ，大批警車與警察 隨即趕到現場。

橡樹溪購物中心23日晚間傳出槍擊案。(ABC電視台youtube截圖)

橡樹溪購物中心距離芝加哥市區約30分鐘車程，為西郊著名的高檔購物據點，該中心近幾個月不太平靜，上月才發生購物中心內的Louis Vuitton名店遭14名青少年結夥入店搶劫，損失慘重。

橡樹溪警局希望民眾提供23日該市購物中心槍擊案在逃嫌犯(如圖)的線索。(橡樹溪警局)

一名槍擊案發生時就在購物中心的23歲民眾蓋伊(Alex Gay)說，約6時左右，商場的擴音機發出緊急信息，並要求購物者尋求庇護，「就在那時，人群開始慌亂往外衝，有些人試圖逃離商場時被踩踏」。蓋伊後來跑出了商場，但「精神嚴重受創」。

根據一名目擊者稱，他看到有四名男子與另一名男子在槍擊案發生前於開槍地點發生爭執，沒多久就看到有人掏槍並開槍，「我看到一個人摔倒了，然後購物中心裡的所有人開始奔跑」。

橡樹溪警局表示，該槍擊案發生時間為23日傍晚5時44分，地點在該購物中心Ann Taylor服飾店前，目前仍有一嫌在逃，希望目擊者踴躍提供線索，報警電話(630)368-876或電郵[email protected]。