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伊州失業率降至疫期新低 休閒旅遊業單月聘逾8000員工

黃惠玲
伊州旅遊觀光業強勁復甦，也促使該行業大舉招募員工。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州旅遊觀光業強勁復甦，也促使該行業大舉招募員工。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州11月份失業率跌到5.6%，這也是該州從疫情爆發以來的新低點。伊州就業廳表示，休閒與旅遊業的大舉招募員工，是改善該州失業率的主要因素。

數據顯示，伊州10月份失業率為6%，而去年11月失業率高達8.1%，伊州也是全美失業率最高的州別之一。就業廳統計指出，休閒與旅遊業在過去一個月增聘了多達8200名員工，高居所有行業人力擴展規模之首。

副州長馬納爾(Andy Manar)說，新的就業報告反映了伊州經濟持續復甦的趨勢，不過，由於近日新冠疫情反彈，伊州單日新增確診22日更寫下今年新高點，未來如果又迫使消費者待在家中時間拉長，那麼餐館、酒店、娛樂場所的招工人數，恐怕又會停滯，甚至出現新一波失業人口。

目前州府與芝加哥市府都表達無意採取居家避疫的防範措施，但坊間一些餐廳因員工確診，不得不宣佈暫停營業，芝加哥市21日更宣布將從明年1月3日起，要求五歲及以上民眾進入餐館、健身房、音樂演出中心時，必須出示疫苗卡，屆時是否影響民眾消費意願，受到高度矚目。

根據最新的就業指數，疫情爆發以來，伊州失業率最高曾創下16.5％的紀錄，伊州失業率也一直在全美名列前茅，11月份的失業率雖跌到5.7％，但仍然高於全國平均的4.2％；不過，比起加州(6.9%)、內華達州(6.8%)、紐約州(6.6%)的高失業率，伊州還算表現差強人意。

此外，大芝加哥區(包括瑞柏市、阿靈頓高地市)的失業率，11月份為6.2%，雖比全州平均高，但比該區10月份的6.6%已經有所改善，其他大都會區的失業率也表現欠佳，例如大洛杉磯區為8.9%，紐約市更達9%。

伊州 就業 疫情

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