華埠治安基金會改善社區安全 “照亮中國城” 項目正式啟動

安裝高亮度的LED照明燈后的居民街區晚上的光線明顯亮很多。

華埠 治安基金會日前啟動“照亮中國城”試點項目，透過安裝額外的照明燈來改善中國城治安狀況，亞曆山大街街區(永活街和普林斯頓街之間)成為首個試點，安裝高亮度的LED照明燈后的居民街區晚上的光線明顯亮很多，證明改善照明對於提高社區安全性和保障性非常有效。該項目的規划還包括對最大照明和節省能源的考慮，安裝的LED燈帶有光源感應功能，可在黃昏時自動開燈，黎明時自動關燈。這個“照亮中國城”試點項目得到亞曆山大街區居民的熱烈歡迎。

“照亮中國城”試點項目將陸續免費為居民安裝高亮度的LED照明燈，基金會將根據試點項目的經驗和社區居民的反饋，盡快落實和公布在整個中國城社區實施此項目的詳細計划。試點項目計划於聖誕節 前完成。待項目完成評估后，華埠治安基金會將在稍后舉行新聞發布會。基金會非常感謝社區眾多居民、商家和機搆提供的資金、實物和人力的支持，是大家的共同努力令本項目得以實施。

華埠治安基金會 (CSF)成立於 2020 年，是伊州注冊的非牟利營機搆，旨在應對芝加哥 中國城社區日益增加的犯罪活動，這些犯罪活動對社區居民和商戶造成了嚴重威脅和安全問題。華埠治安基金會(CSF) 的使命是通過籌款、確定和實施最佳項目來促進和維護芝加哥華埠居民和商戶的安全和繁榮。基金會致力於協調當前的社區安全工作，并為有特定需求的領域作補充。