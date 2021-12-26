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分享如何『以冠軍思維領導』 AARP樂齡會邀請並主辦了冬季奧林匹克運動員網上座談會

本報芝加哥訊
AARP樂齡會邀請並主辦了冬季奧林匹克運動員網上座談會，分享如何『以冠軍思維領導』
AARP樂齡會邀請並主辦了冬季奧林匹克運動員網上座談會，分享如何『以冠軍思維領導』

在經歷了 COVID-19 的『雙重大流行』和反亞裔仇恨的興起充滿挑戰的一年之後，AARP樂齡會於 12 月 16 日召集了幾位體現韌性和卓越的美國亞裔奧運選手，進行了一場名為『以冠軍思維領導』(Leading with a Champion Mind) 的網上座談會，慶祝美國亞裔人和太平洋島民 (AAPI) 社區的實力，並分享他們如何學會變得更有彈性。

前速滑運動奧運金牌得主Apolo Ohno主持了本次的座談會並與其他三位嘉賓展開了振奮人心的對話。其他嘉賓包括：花式滑冰奧運金牌得主 Kristi Yamaguchi 和兩屆花式滑冰奧運銅牌得主 Alex 和 Maia Shibutani。

根據AARP樂齡會，保持正念可以幫助大家變得更靈活，因為它讓我們與當下發生的事情保持聯繫。每當大家練習正念時，它都會支持和保護我們，免於感到無力和缺乏控制，尤其是在具有挑戰性的事件中。

『對我有用的方法，我在訓練時可能無法表達出來的東西，是暫停和反思的能力，』有史以來獲得最多獎項的冬季奧運美國男選手 Apolo Ohno說。 『我們生活在一個總是對事物做出反應的時代。我們可以對我們的想法和行為抱持著更多的正念。有時我們的反應方式並不真正符合我們想要的結果。我們可以[學習] 從遠處看，以獲得更好的視角。』

適應力強的人經常尋求社會支持來幫助他們克服困難。他們依靠家人和朋友或尋求專家的幫助。

『不要害怕伸出手尋求幫助。很多時候，我們試圖把事情放在自己身上。一路走來，我了解到有很多人願意成為導師，』Always Dream 的創始人 Kristi Yamaguchi 說，Always Dream 是一家非營利組織，其使命是提高兒童早期識字率。『我們害怕打擾別人或提出要求，但我肯定我 [今天]所在的位置，不會是全靠我自己做出的。一路走來，總會有人在某處提供支持。與一些優秀的人在一起，你會學到質素。』

韌性是可以學習的，大家可以訓練他們的思想和身體在壓力下發揮得更好。

『知道你想要前進的方向是很重要，然後把它分解成小目標，這樣你就有時間和方向感，』Maia Shibutani 說，她和她的哥哥 Alex是歷史上贏得冰舞二人組運動獎牌的第二對兄妹。『我們都發現互相交流是非常有幫助。如果您沒有可以與之交談的人，那麼寫日記也非常有用和重要，因為藉此你能夠確保自我反思和檢查。』

當許多事情超出大家的控制範圍時，人們仍然可以做出影響生活的決定，這可能有助於增強大家的複原力並學會更好地應對逆境。當人們善用潛藏的心理韌性和內在力時，大家會感到更加積極和掌控力。

『對於我們所做的每一件事，我們都制定了一個可行的計劃。當你有一個想要實現的長期目標時，無論是快樂還是成就感，或者你人生的下一個篇章，一路上都會有一些檢查點， 』Alex Shibutani說，他和他的妹妹Maia一起成為了首位在奧運會上獲得獎牌的亞裔冰舞運動員。 『Maia 很依靠我。有一個你覺得可以分享你的恐懼，並一起慶祝成功的人，會讓你感覺不那麼孤立，尤其是在我們彼此隔離的這段時間裡。 』

要成為他們旅程的一部分並了解即將舉行的活動，或重溫本次座談會的錄影，請在 Facebook (@AARPAAPI) 和 Twitter (@AARPAAPI) 上關注 AARP AAPI 社區。關注我們@AARPAAPI 以獲取更多新聞和視頻。

奧運 亞裔 運動員

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