1月3日起 無疫苗卡禁入芝城餐館 未接種員工須定期檢測

芝加哥市從1月3日起，將實施進入餐館用餐需出示疫苗卡的措施。(本報檔案照片)

芝加哥 市市長萊特福特21日宣布，從2022年1月3日開始，所有5歲及以上到室內用餐、健身 房鍛鍊、娛樂會所的公眾，都必須出示疫苗 卡才能進入；此外，餐館及上述場所的員工，雖未規定強制接種疫苗，但工作期間必須全程戴口罩，同時每周需提供檢測陰性證明。

芝加哥這項新的防疫規定，適用於室內用餐的餐館、健身房、室內演唱會表演廳、宴會廳、電影院、劇院、保齡球場、電動遊樂場等，但教堂、機場、辦公大樓、學校以及托兒所不在此限。

此外，如果只是到餐館點外賣、拿外賣的民眾，也不需要出示疫苗卡就可以進入餐廳。

萊特福特表示，此舉希望遏制新一波由變種病毒株Omicron引發的疫情高峰，藉此保護居民的健康與福祉。

伊利諾餐飲協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，新規將餐館員工排除在外，是對餐飲業最佳的安排，因為免除餐館員工必須施打疫苗，才能避免餐飲業人手短缺情況加劇惡化。

涂以亞說，目前平均每家餐館員工，不足比率約25%，「以往一名服務生平均服務四張餐桌的顧客，現在大概需要服務六到七桌客人，此情況導致消費者等待食物上桌的時間越來越長」，假使強制員工施打疫苗，可能將使每名服務生必須服務十桌客人，「這根本不可能接受」。

檢查進入室內用餐或消費顧客的疫苗卡，早在歐洲多國實施多時，美國則有紐約、洛杉磯等大都會城市也施行了類似方案，庫克郡目前鼓勵業者檢查顧客的疫苗卡再允許入內，不過此舉並非強制措施。

萊特福特說，三周前，芝加哥每日新增確診為300例，但現在每天已經新增染疫人數超過1000名，根據統計，芝加哥21日新增確診高達1776人，平均確診率上升到7.3%，染疫住院人數日增62例，比上周提高了12％，死亡人數每日新增則約10人。