我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

1月3日起 無疫苗卡禁入芝城餐館 未接種員工須定期檢測

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市從1月3日起，將實施進入餐館用餐需出示疫苗卡的措施。(本報檔案照片)
芝加哥市從1月3日起，將實施進入餐館用餐需出示疫苗卡的措施。(本報檔案照片)

芝加哥市市長萊特福特21日宣布，從2022年1月3日開始，所有5歲及以上到室內用餐、健身房鍛鍊、娛樂會所的公眾，都必須出示疫苗卡才能進入；此外，餐館及上述場所的員工，雖未規定強制接種疫苗，但工作期間必須全程戴口罩，同時每周需提供檢測陰性證明。

芝加哥這項新的防疫規定，適用於室內用餐的餐館、健身房、室內演唱會表演廳、宴會廳、電影院、劇院、保齡球場、電動遊樂場等，但教堂、機場、辦公大樓、學校以及托兒所不在此限。

此外，如果只是到餐館點外賣、拿外賣的民眾，也不需要出示疫苗卡就可以進入餐廳。

萊特福特表示，此舉希望遏制新一波由變種病毒株Omicron引發的疫情高峰，藉此保護居民的健康與福祉。

伊利諾餐飲協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，新規將餐館員工排除在外，是對餐飲業最佳的安排，因為免除餐館員工必須施打疫苗，才能避免餐飲業人手短缺情況加劇惡化。

涂以亞說，目前平均每家餐館員工，不足比率約25%，「以往一名服務生平均服務四張餐桌的顧客，現在大概需要服務六到七桌客人，此情況導致消費者等待食物上桌的時間越來越長」，假使強制員工施打疫苗，可能將使每名服務生必須服務十桌客人，「這根本不可能接受」。

檢查進入室內用餐或消費顧客的疫苗卡，早在歐洲多國實施多時，美國則有紐約、洛杉磯等大都會城市也施行了類似方案，庫克郡目前鼓勵業者檢查顧客的疫苗卡再允許入內，不過此舉並非強制措施。

萊特福特說，三周前，芝加哥每日新增確診為300例，但現在每天已經新增染疫人數超過1000名，根據統計，芝加哥21日新增確診高達1776人，平均確診率上升到7.3%，染疫住院人數日增62例，比上周提高了12％，死亡人數每日新增則約10人。

疫苗 芝加哥 健身

上一則

休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚

下一則

節日出遊達高峰 聚會前先自行檢測最保險

延伸閱讀

1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館

1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館
芝加哥治安惡化 市長求援聯邦：嚴查非法槍枝與暴力累犯

芝加哥治安惡化 市長求援聯邦：嚴查非法槍枝與暴力累犯
球場內推出運動博彩 芝市議會過關

球場內推出運動博彩 芝市議會過關
犯罪飆升 芝小區擬聘持槍保全巡邏 市長質疑

犯罪飆升 芝小區擬聘持槍保全巡邏 市長質疑
槍枝暴力氾濫 芝撥款4億改善治安效果不大

槍枝暴力氾濫 芝撥款4億改善治安效果不大
芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫

芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗