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球場內推出運動博彩 芝市議會過關

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝市議會表決通過允許在包括士兵球場等體育場所內，推出運動博彩。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝市議會表決通過允許在包括士兵球場等體育場所內，推出運動博彩。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市球場即將開放運動博彩活動，芝市議會日前投票通過了該項議案，核准芝加哥小熊棒球隊主場-瑞格利球場(Wrigley Field)、美式足球熊隊主場-士兵球場(Soldier Field)、白襪隊球場Guaranteed Rate Field與其他體育場所內，推出運動博彩項目，不過，八名投反對票的區長主張，此舉將會使芝加哥正在計畫推出的賭場稅收大受影響。

伊利諾州議會早在2019年就批准了在體育場所推出博彩的議案，但當時芝加哥市市長萊特福特不以為然的表示，運動博彩有可能破壞芝加哥賭場的營收與生存；然而她現在卻改變了想法，萊特福特在市議會投票前說，州議會兩年前通過的方案，至今未收到任何負面批評。

反對者表示，市府估計體育場所設置博彩項目，市府將可徵收約2%的稅金，每年預計可多收40到50萬元，但這筆收益可能遠遠不及計畫中芝加哥賭場可能因此損失的稅收。

15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)說，百萬富翁們在為瓜分各種賭博利益爭吵，在此同時，市府卻拒絕讓處境困難的酒吧開放賭博機台，「此舉令人不滿」。

芝加哥 投票 營收

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