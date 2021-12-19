RIVERS 賭場中國城招聘職員及宴請貴賓！

RIVERS 賭場高層中國城招聘職員及宴請貴賓！

RIVERS CASINO因應業務發展，更好的服務亞裔 賓客，多名賭場人事部職員日前來到中國城招聘職員，招聘會吸引了眾多華人朋友前往應試。

而稍后由營銷總監 JENNIFER JONES，亞裔市場發展部負責人Peter 蔡、Eddie Tom 等 RIVERS 賭場高層在圣誕節即將到來之際，于芝加哥 南富麗華大酒樓宴請賭場貴賓，百多位社區人士包括芝城華商會、中華會館、香港華協會等社團代表出席午餐會，與大家一起歡慶圣誕節，祝大家圣誕節快樂，身體健康，萬事如意！

地址位於芝加哥奧黑爾機場附近 3000 S. River Rd.,Des Plaines,IL 60018 的 RIVERS CASINO，內部豪華裝修，富麗堂皇，擁有老虎機、百家樂、21點等桌面游戲以及體育博彩等娛樂設施，Rivers 賭場餐廳 The Marketplace有多種中西美食 ，包括意大利風味美食，甜品/冰淇淋及各種小食，還有媽媽的味道家常菜包括牛腩、烤雞和肉餅等的美食，是您休閑娛樂的最好選擇！詳情可登陸網站：www.riverscasino.com.