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芝市州府大樓 將以7000萬賣給房地產開發商

記者陳曼玲／綜合報導
位於芝市環區的州府大樓，由建築師雅恩設計。(Theresa Mah提供)
位於芝市環區的州府大樓，由建築師雅恩設計。(Theresa Mah提供)

伊利諾州州長普立茲克(Pritzker)日前宣布，將以7000萬元出售芝加哥市中心的州府大樓湯普森中心(James R. Thompson Center)給房地產開發商The Prime Group。州長辦公室說，這項協商已經進入最後階段，預計明年春天定案。成交後，州府計畫花費1億4800萬元，買回整修後約33%的空間作為州府職員辦公室。

州長辦公室表示，由於湯普森中心內部老舊，需要大裝修，因此賣掉後可以降低營運開銷。但賣出後州府仍要購買或租賃辦公室，因此計畫買回部分空間，可以在接下來的30年，每年為納稅人節省2000萬元。

整建後的湯普森中心有120萬平方呎，州府預計購買其中約42萬5000平方呎作為州府員工辦公室，以持續支援環區的經濟發展。

The Prime Group開發商的總裁瑞斯克基(Michael Reschke)說，湯普森中心的整建構想是安裝玻璃護牆來隔開辦公室樓層和挑高的中庭，以解決大樓內多年來冷熱空調和噪音的問題。他還說，這個中庭將來會通到辦公大樓，是全美前所未見的巨大出入口。

瑞斯克基說，整建後的大樓除了有辦公室和零售商店以外，上方樓層還可能進駐旅館，他提到，州府原本估算升級該大樓的費用為3億2500萬元，但他預計投下2億8000萬經費，估計兩年完工。

整修期間，大樓內的芝加哥捷運局(CTA)的Clark/Lake車站仍開放營運，州府職員會則暫時在上方樓層辦公，等下方樓層整修完畢後再遷移。

另方面儘管疫情讓許多民眾居家上班，但瑞斯克基預測湯普森中心因距離市府、法院和其他政府辦公大樓很近，將來對律師事務所和其他公司仍有相當吸引力。

這座17層的後現代風大樓由著名建築師雅恩(Helmut Jahn)設計，1985年落成開放。普立茲克說開發商會保存大部分的建築，因此該提案獲得Landmarks Illinois等團體的支持。

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