Hard Rock Casino 娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高層為中華會館老人送上圣誕禮物！
圣誕將至，非常熱心公益事業的 Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 日前率一眾高層包括餐飲服務部副總裁 Patrick Brown,IT總監 Luke Weinman IV,市場發展部總監 Beth Slina, 亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 和監控總監 Mina Perez等前往芝城中華會館為老人送上圣誕禮物（每人一個午餐飯盒），帶給老人們節日般的溫馨愉快！受到中華會館主席伍健生和前主席梅楹仲、劉國新及老人們的熱烈歡迎。總裁 Matt 和 Jenny均致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！
地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場是首個坐落在 GARY印地安那（密歇根湖岸邊）的陸上大型博彩娛樂中心，擁有多元的娛樂博彩設施，大型表演中心以及星級酒店服務。在硬石博彩娛樂中心，您可以 盡情暢玩，盡情享受該中心 YouYu（有馀）中餐部提供的各種新鮮的亞洲風味美食，高檔牛排館，休閑自助餐以及低調的三明治美點等餐飲美食，是您休閑娛樂的好去處！更多關於Hard Rock Northern Indiana黑石博彩娛樂中心的信息，請致電：（219）977-7777。
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