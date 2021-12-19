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Hard Rock Casino 娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高層為中華會館老人送上圣誕禮物！

本報芝加哥訊
左起：中華會館前主席梅楹仲，Hard Rock 餐飲服務部副總裁 Patrick Brown，前中華主席劉國新，Hard Rock 總裁 Matt Schuffert，中華主席伍健生和亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 合照。
左起：中華會館前主席梅楹仲，Hard Rock 餐飲服務部副總裁 Patrick Brown，前中華主席劉國新，Hard Rock 總裁 Matt Schuffert，中華主席伍健生和亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 合照。

圣誕將至，非常熱心公益事業的 Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 日前率一眾高層包括餐飲服務部副總裁 Patrick Brown,IT總監 Luke Weinman IV,市場發展部總監 Beth Slina, 亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 和監控總監 Mina Perez等前往芝城中華會館為老人送上圣誕禮物（每人一個午餐飯盒），帶給老人們節日般的溫馨愉快！受到中華會館主席伍健生和前主席梅楹仲、劉國新及老人們的熱烈歡迎。總裁 Matt 和 Jenny均致詞祝各位老人節日快樂，身體健康，萬事如意！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場是首個坐落在 GARY印地安那（密歇根湖岸邊）的陸上大型博彩娛樂中心，擁有多元的娛樂博彩設施，大型表演中心以及星級酒店服務。在硬石博彩娛樂中心，您可以 盡情暢玩，盡情享受該中心 YouYu（有馀）中餐部提供的各種新鮮的亞洲風味美食，高檔牛排館，休閑自助餐以及低調的三明治美點等餐飲美食，是您休閑娛樂的好去處！更多關於Hard Rock Northern Indiana黑石博彩娛樂中心的信息，請致電：（219）977-7777。

 

Hard Rock 總裁 Matt Schuffert 派飯盒。
Hard Rock 總裁 Matt Schuffert 派飯盒。
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 拜訪...
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 拜訪芝城中華會館老人，致詞祝賀老人們節日快樂！
中華會館主席伍健生致詞感謝Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt...
中華會館主席伍健生致詞感謝Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert對老人的關愛！
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert （左...
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert （左上圖右）率高層圣誕節前拜訪芝城中華會館老人，并送上精美的午餐飯盒！
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高...
Hard Rock Casino娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高層拜訪芝城中華會館。

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