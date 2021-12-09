推性別中立 芝加哥公校廁所取消性別限制 適用所有師生

芝加哥公立學校系統廁所不再區分男女，標牌改為「所有性別」。（CPS官網截圖）

芝加哥公立學校 系統(CPS)近日更新關於學校廁所性別的規定，要求所有學校將廁所性別標牌更新，不再區分男女，而採用「所有性別」(all gender)來標誌，以此促進性別平等，此規定適用於所有師生。

該規定已從1日生效，芝加哥公立學校系統將此稱為在追求性別平等上的一大進步，上月該公校 就通過推特表示，若學生和教職沒有性別平等，芝加哥地區就不可能達到真正的公平；新規生效當天，芝加哥公校表示，讓所有學生和教師可以自認的性別使用廁所，將提升公校環境的包容性。

芝加哥公校官員皮爾特(Camie Pratt)表示，此行動將讓所有芝加哥公立學校的師生都能公平公正的使用符合他們性別認同的廁所及設備，提高學校的舒適程度；目前芝加哥公立學校系統也在計畫將不分性別的廁所標牌設為永久規定。

皮爾特表示，新的廁所標牌將標註每個廁所中可使用的裝置，只要師生覺得舒適合理，所有廁所皆開放使用。

不過該規定一出，也引發部分網民的反對，有民眾表示不分性別的廁所恐怕無法保障學生安全，擔憂會發生更多性侵或騷擾事件，也可能讓師生沒有隱私空間。