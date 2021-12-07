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節日消費安全 9招避免買假貨

記者張筠／綜合報導
當局提醒民眾在消費旺季要注重網購安全，避免買到假貨。（記者張筠╱攝影）
當局提醒民眾在消費旺季要注重網購安全，避免買到假貨。（記者張筠╱攝影）

根據「全球品牌假冒」(Global Brand Counterfeiting)組織的最新數據，2020年底全球假冒商品銷售額達1兆8000億元，且每年從網購中買到假貨的人數不斷增多，近日聯邦貿易委員會(FTC)、商業信譽局(Better Business Bureau，BBB)和國會審計處(U.S. Government Office of Accountability，GAO)聯合發布網購貼士，教導民眾避免買到假貨。

1.對折扣要小心，折扣力度過大的商品可能是假冒品

在網購時貨比三家，若發現折扣太低，商品標價比一般價值低太多，則很可能是假冒品；郵件發送的折扣信息或消費券也可能與假冒商品有關，民眾需根據平時購物經驗對比價錢，不要貪便宜而買到假貨。

2.斷貨商品突然有大量存貨可能是仿冒品充數

除了從價錢推測商品的真偽，民眾也可從商品供應來推斷，若折扣力度過大，價錢過低，可能是假冒品；此外因消費旺季多數商品都容易斷貨，但若某一熱銷、斷貨產品突然有大量存貨，則可能是仿冒品充數。

3.從消費者評分留言上判斷商品質量和真偽

消費者可參考網上評語來判斷商品質量，但也要注意評語的客觀性，若出現一致好評或差評，則需謹慎購買。

4.建議從有授權的零售商家網路購物

大公司通常會發布授權零售商的名單，消費者若不確定產品是否來自合法經銷商，則可向賣家詢問證明。

5.確認轉帳交易的安全性

若消費者在網購的任何環節中感到不安全，則不要進行任何交易，一般的安全加密網站會以「https://」開頭，消費者可以此判斷網站安全性和商家的可信度，並避免個人資訊被盜。

6.確認賣方身分

在網購中盡可能多的掌握可獲得的賣方信息，例如地址、電話號碼等，確保在交易中若遇任何問題可詢問對方，此外消費者也可通過這些信息來間接判斷賣方的可信度和商品真偽，如果賣方所提供的信息很少，或有刻意隱瞞的態勢，則消費者需提高警惕。

7.向賣方索要商品的相關照片

若在eBay、亞馬遜、Etsy等網站上購買二手產品，可向賣方詢問商品照片，確認各細節後再交易，保證交易可靠性，此外消費者自己也應對產品有一定了解，避免被騙。

8.國際網購時更須提高警惕

消費者在美國之外的網站購物時需更加小心，美國國務院提醒民眾，部分國家可能出現偽劣商品，此外在網上交易時也需注意資金安全

9.沒有消費稅的產品很可能是假冒商品

多數假冒商品的賣家不會將銷售額匯報給政府或相關金融機構，因此不會含稅，消費者也可以此判斷商品的真偽。

零售商 國務院 亞馬遜

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