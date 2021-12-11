我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

美亞健康協會 正式開始奧巴馬保險申請

本報芝加哥訊
美亞健康協會正式開始奧巴馬保險申請！
美亞健康協會正式開始奧巴馬保險申請！

奧巴馬保險申請開放期從2021年11月1日到2022年1月15日。美亞健康協會今年將提供3個地點申請協助：唐人街地址：230 W Cermak Rd, 2nd Floor, Chicago, IL 60616，35街 (新地址) 3500 S Morgan St, Chicago, IL 60609，Aurora (新地址) 4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504，美亞的保險顧問將提供面對面或線上的申請協助。預約名額有限，不要錯過機會！您可以打電話312-225-8659 或 312-225-6806，或來美亞辦公室（230 W Cermak Rd, 2nd floor, Chicago, IL 60616）預約。我們還將通過微信提供線上表格供客戶填寫申請預約。辦公時間：周一到周五，上午9點到下午5點。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織，醫療提供者，學術機搆，政府公共健康部門和志願者等都有合作。

美亞健康協會目前擁有健保與健康檢查部門：230 W. Cermak Rd, 二樓，Chicago，312-225-8659。美亞心理健康診所：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A，Chicago，312-285-2287。美亞找工作部門：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B，Chicago，312-225-8659。美亞西郊辦公室：4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504。有關美亞健康協會詳情，請訪問網站: www.maha-us.org。

亞裔 保險 心理健康

上一則

茶寶賀聖誕迎新年 買十送一 多樣珍奶新品 茶品 環保商品 充滿商機

下一則

RIVERS 賭場高層 感恩節為中華會館老人送溫暖

延伸閱讀

芝城首個亞裔多數區 25區區長盧漢士：出線率逾9成

芝城首個亞裔多數區 25區區長盧漢士：出線率逾9成
芝城看板

芝城看板
存款到福興，利息更好！ 福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！

存款到福興，利息更好！ 福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！
感恩節送暖 3000火雞餐 金山華埠長者同享

感恩節送暖 3000火雞餐 金山華埠長者同享
美亞橋港區新據點 即起開放

美亞橋港區新據點 即起開放
美亞健康協會服務擴展，35街支部隆重開業 誠心為橋港區民眾提供各式健康服務！

美亞健康協會服務擴展，35街支部隆重開業 誠心為橋港區民眾提供各式健康服務！

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

2021-12-03 17:01

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身