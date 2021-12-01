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芝加哥冬季停車禁令 12月1日啟動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥街道衛生清潔局提醒車主們留意，冬季停車禁令從12月1日起到明年4月1日間實施。(市府官網截圖)
芝加哥街道衛生清潔局提醒車主們留意，冬季停車禁令從12月1日起到明年4月1日間實施。(市府官網截圖)

芝加哥市街道衛生清潔局(Department of Streets and Sanitation)提醒車主，該市的冬季夜間停車禁令從今日(12月1日)到明年4月1日施行，凡是路邊豎有「雪季禁止過夜停車」標示的路段，無論這段期間是否下雪，每日凌晨3時到7時間均不准停車。

街道衛生清潔局表示，除了上述「雪季禁停」的標示路段外，也要留意街道是否設有「掃雪禁停標示」(Snow Route)，只要當天任何時段只要積雪超過兩吋，「掃雪禁停」路段就一律禁止停車。

冬季停車禁令施行期間，只要違反規定，除了會收到60元的罰單外，車子還會被拖吊，車主屆時必須負擔最低150元的拖車費，而放置拖吊車輛的停車場，也要另外收取每天20元的停車費。

芝加哥市實行冬季夜間停車禁令的路段共107英里，均為交通主幹道，目的是為了不影響剷雪工作，保持交通順暢。華埠從州街(State St.)到馬丁路德街(Martin Luther King Rd.)間的舍麥路(Cermak Rd.)，還有州街到哈林街(Harlem St.)間的亞珠街(Archer Ave.)等路段，都在雪季停車禁令施行範圍。

由於每年進入冬季停車禁令開始實施後的幾天，都會有民眾未留意而車子遭拖吊，引起許多民怨與困擾，清潔局提醒大家今天開始要在路邊停車的話，務必注意是否有相關標示，停車禁令的詳細地圖可到網站查詢，網址：https://is.gd/BDXPtV。

一旦發現自己的車子不見時，可致電311電話或上網確認車子是否遭拖吊，網址：https://reurl.cc/ZjkgQ6。

雪季 芝加哥 華埠

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