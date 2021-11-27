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芝公校未接種學生 節日出城須隔離再返校

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校系統執行長馬丁內茲(左)提醒，沒有施打疫苗的學生，如在感恩節期間到過「芝加哥高風險旅行州」，則應隔離七到十天才能返校上課。(CPS臉書)
芝加哥公校系統執行長馬丁內茲(左)提醒，沒有施打疫苗的學生，如在感恩節期間到過「芝加哥高風險旅行州」，則應隔離七到十天才能返校上課。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)發出信函提醒所有學生與家長，如果在感恩節期間，曾到列為芝加哥「高風險旅遊州」的未接種新冠疫苗學生，強烈建議返芝後的第三到五天間，接受新冠病毒檢測，同時依照檢測結果，自行居家隔離七到十天後再返校上課。

由CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)發出的這份警告電郵表示，近期全美確診病例激增，為防止芝加哥600所公立學校疫情擴散，因此提醒所有家長與學生，需依照芝加哥的「旅行高風險地圖」，只要沒有施打疫苗，且在感恩節假日期間，到過目前列在該地圖中的「橘色」州，返回芝加哥後，都必須居家隔離七到十天才能回到教室上課。

全美目前沒有在芝加哥旅行風險「橘色」州名單的州與特別區，包括阿拉巴馬、華府哥倫比亞特區、佛羅里達、喬治亞、夏威夷、路易斯安納、密西西比、南卡羅萊納、田納西、德州，以及維京群島、波多黎克。其他州則均在返芝需自我隔離的名單。

芝加哥「橘色」州的標準，為每十萬人的確診數超過15人，所有從橘色州到芝城者，應自主居家隔離，其中伊利諾州與中西部多州近來因染疫人數飆升，已經連續兩周都列在高風險範圍。

根據芝加哥公校規定，從高風險州返回芝加哥的「未接種」學生，如接種檢測結果為陰性，則仍須在家隔離七天後才能返校上班、上課；檢測結果為陽性的話，則至少必須在家隔離十天；不想接受檢測者，也須隔離十天。

至於已經施打疫苗的學生，雖從高風險州返回芝加哥，只要沒有出現任何染疫症狀，都不需要居家隔離而可直接返校上課。

馬丁內茲呼籲家長儘快讓符合資格接種的孩子施打疫苗，他說他自己的兩個孩子都已經接種了第一劑，「接下來還有聖誕、新年等連續假期，想要安心帶著孩子出席各種慶祝活動或家族派對，施打疫苗才是最佳保護方法」。

芝公校疫情統計顯示，25日共有2942名學生染疫，高出成人教職與工作人員確診848名三倍多；因接觸確診者或本身染疫而居家隔離的學生，則多達7464人，成人則只有224名。

芝公校兩周前的一份調查指出，高達六成的CPS家長，不支持公校執行疫苗強制令。

芝加哥 疫苗 檢測

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