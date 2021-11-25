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賭場落腳何處 芝市府明年上半年公布

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

誰來決定芝加哥新賭場落腳地點？最快何時賭場可以開業？可說是公眾最關注的焦點，市府表示，賭場必須經過特別組成的專業小組評估，再送交市議會、伊州州府等組織、機構層層審核，初步預定明年上半年公布中標方案。

市府官員說，由市府領導者與坊間專業顧問人士組成的特別團隊，將逐一評估每家提案的優劣，然後選出其中團隊認同的最佳方案建議，並推薦給市長萊特福特，接著由市長選定其中一個方案，並遊說市議會支持，然後由芝加哥市議會與芝規劃委員會(Chicago Plan Commission)投票通過，再送交伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)審核拿到營業執照，才能最後定案。

五家賭場的提案者將在12月16日舉行公開說明會，屆時民眾可以向各提案提出疑問。

芝市首席財務長黃貞慧(Jennie Huang Bennett)表示，市府初步計畫在2022年初期，讓市議會對特別團隊與市長選出的方案進行投票。

萊特福特對於賭場計畫的進程表示，她希望能夠在明年的第一季，就把賭場落腳計畫與地點，送到州府博弈委員會審核。

一旦順利通過表決，接著也獲得州府核發賭場執照的博弈部門許可，得標公司將可在賭場興建期間，在芝加哥市獲得最長兩年的「臨時賭場營業許可」，假使興建案龐大，該臨時營業執照還可順延12個月。

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