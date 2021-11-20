14人結夥搶劫 芝購物中心LV店損失12萬元

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

位於芝加哥 西郊的橡樹溪警察 局(Oak Brook Police Department)指出，該市高檔購物中心內的頂級名牌店路易威登(Louis Vuitton)，17日下午3時31分遭14名搶匪湧進店內，暴力搜刮陳列架上的包包等高價商品，隨後搭乘接應的三部車輛逃逸，商家損失達12萬元，警方18日公開了由店內監視攝影機拍下的作案過程，並呼籲公眾提供線索。

(影片來源：橡樹溪警局)

橡樹溪警局局長克魯格(James Kruger)說，從監視影片及目擊者提供的信息顯示，這群搶嫌，一進入店內，就從外套拿出事先準備好的垃圾袋，然後迅速抓下陳列架上的商品往袋中堆放。

一共有14名嫌犯進入該店內搶走商品，另有三部接應車輛，克魯格說，警方已經掌握了這三輛車的部分信息，並正在做進一步調查。

發生該案件的橡樹溪購物中心，向來治安良好，一名剛從芝加哥市區搬到橡樹溪市的華裔 民眾Jasmine Tsang說，聽到這宗案件時很驚訝，「本來以為自己已經從市區逃離了這一切」。

除了橡樹溪的路易威登店遭結夥洗劫，上個月在距離橡樹溪市約30哩的北溪購物中心(Northbrook Court Mall)，也發生類似案件，約13名嫌犯光天化日闖入該購物中心的路易威登店，以同樣手法搶走店內總值約6萬6000元的手提袋、皮件等商品，然後搭乘三部車輛逃逸。

克魯格說，現在還不清楚這兩起案件是否有關連，但顯而易見手法相同。他表示，警方同時也將全案轉給伊利諾州檢察長辦公室，將由負責該類型犯罪的特別小組協助調查。

警方公布作案影片，如有任何線索，可打(630)368-8700，或電郵[email protected]舉報。