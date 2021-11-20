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中西部疫情拉警報 密州、 明州、伊州確診大增

特派員黃惠玲╱綜合報導
公衛專家指出，中西部地區天氣轉冷，民眾聚集在室內的時間也越來越長，導致病毒傳染率提高。(特派員黃惠玲╱攝影)
公衛專家指出，中西部地區天氣轉冷，民眾聚集在室內的時間也越來越長，導致病毒傳染率提高。(特派員黃惠玲╱攝影)

中西部新冠疫情掀新一波高峰，包括密西根州、明尼蘇達州、伊利諾州的確診、染疫住院人數都明顯上升；而為了協助明州增加的新冠患者獲得即時治療，同時緩解當地醫護人員的疲憊，國防部下周將派出22人醫療隊，前往該州亨內平郡醫療中心、聖克勞德醫院提供支援。

明州州長沃茲(Tim Walz)表示，希望每個明州人都能意識到「這是一個危險時刻」，統計顯示，該州各級學校以及長照中心的染疫病例不斷上升，過去七天有742所學校傳出確診，比前一周高出16%，此外，至少有一起病例的長照中心，多達432家，也比前一周提高了22%。

明州確診族群中，10到14歲的比率最高，中年人的染疫率緊追其後。

明州染疫住院人數也持續增加，而該州的醫院容量也出現挑戰，例如雙城大都會區，目前只剩七張加護病床，以及18張一般病床可用。該州現有1381人染疫住院，其中333人病情嚴重。

疫苗接種方面，明州截至18日為止，有350萬居民至少施打了一劑新冠疫苗，但仍有將近200萬居民未接種疫苗。

密西根州的疫情也同樣令人擔憂，其中底特律市的完全接種率僅有35%，遠低於全美大部分地區，由於疫情再起，底城學區決定從12月開始全部轉上居家網課，一方面趁機全面清掃消毒校園，同時讓大家暫時放鬆「心理健康壓力」。

底城衛生局官員拉佐(Fair Razo)說，該市14天的累積確診例從2322個，飆升到3858例，「密州天氣已冷，大多數時間公眾都待在室內，加上的確大家都逐漸放鬆警戒」，拉佐說，人們已經不再執行戴口罩、勤洗手的防疫措施。

密州部分學校為了防範疫情擴散，乾脆把下周原僅周四、周五放假的感恩節，拉長到從周一(22日)起整周放假。

疫苗施打率較佳的伊州，疫情也不容樂觀，該州過去一周的染疫案例比前一周增加了三成，芝加哥市的確診病例也提高了18%，芝市的單日確診人數增加到501個。

伊州18日的新增染疫人數，達到5644個，創下9月初以來的高峰，18日的日增死亡為30人，也是過去兩周來最多人染疫致死的一天，染疫住院人數則有1669人，為這個月來的新高。

芝市衛生局局長亞瓦迪說，「近日的疫情數據並不好」，各個數目都在上漲，不過，她說，這也在衛生局的預料之內，天氣變冷讓更多人待在室內，是導致感染人數增加的關鍵原因。芝市目前符合接種資格但未打疫苗的人數，占總人口的29％，亞瓦迪疾呼這些人應該儘快接種。

明州 疫情 疫苗

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