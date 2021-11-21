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自古皇帝享 今日平民嚐 燕窩城燕窩飛入尋常百姓家

本報芝加哥訊

玉盏美顏麗，珍饈潤陰肺，自古皇帝享，今日平民嚐。亨譽三十多年老字號芝加哥燕窩城，感恩大酬賓，

不避世俗同行，原帝皇貢品，願割價出售，祈望感恩、聖誕新年，將帝皇帝后美食一一送出，普天同享，

買得開心，送得開心。

不怕貨比貨，最怕不懂貨，貨比三家，芝加哥燕窩城三十年字號，便是信譽、信心保証。燕窩城店以燕窩

取名，顧名思義，主打銷售，亦以燕窩聞名，燕窩品種，質選，包裝都經嚴格處理，專家精修細選，不含

雜質。新推出的白燕盏燕窩，純天然大山叢林採摘，極為珍貴。精選白燕盞燕窩，盏型均匀，每盏都是精

修，輕薄底座，優秀净度高，盞盞白壁如玉，真不啻詩雲：

芝加哥燕窩城精選白燕盏燕窩，今日起特價，精美禮盒包裝，足半磅一盒，買一送－，二盒優惠價$988，

免運費。

燕窩功效，平肝健胃，去肝火，除胃氣，長食可以養人，養神，每日早起拿上等燕窩一两，冰糖五錢，用

來熬粥，若吃慣了，比药還强，最能滋陰補氣。燕窩最神奇功效是養顏，詩有云：「燕語春泥墮錦筵，窩

裡雍容已百年」，足見燕窩地位及效用。

芝加哥燕窩城位於芝加哥華埠廣場 2105 S. China Place., Chicago IL 60616. 郵購熱線 312-225-2888；

312-479-1188；批購熱線請電 312-479-1189。

芝加哥 華埠 美食

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