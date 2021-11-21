自古皇帝享 今日平民嚐 燕窩城燕窩飛入尋常百姓家
玉盏美顏麗，珍饈潤陰肺，自古皇帝享，今日平民嚐。亨譽三十多年老字號芝加哥燕窩城，感恩大酬賓，
不避世俗同行，原帝皇貢品，願割價出售，祈望感恩、聖誕新年，將帝皇帝后美食一一送出，普天同享，
買得開心，送得開心。
不怕貨比貨，最怕不懂貨，貨比三家，芝加哥燕窩城三十年字號，便是信譽、信心保証。燕窩城店以燕窩
取名，顧名思義，主打銷售，亦以燕窩聞名，燕窩品種，質選，包裝都經嚴格處理，專家精修細選，不含
雜質。新推出的白燕盏燕窩，純天然大山叢林採摘，極為珍貴。精選白燕盞燕窩，盏型均匀，每盏都是精
修，輕薄底座，優秀净度高，盞盞白壁如玉，真不啻詩雲：
芝加哥燕窩城精選白燕盏燕窩，今日起特價，精美禮盒包裝，足半磅一盒，買一送－，二盒優惠價$988，
免運費。
燕窩功效，平肝健胃，去肝火，除胃氣，長食可以養人，養神，每日早起拿上等燕窩一两，冰糖五錢，用
來熬粥，若吃慣了，比药還强，最能滋陰補氣。燕窩最神奇功效是養顏，詩有云：「燕語春泥墮錦筵，窩
裡雍容已百年」，足見燕窩地位及效用。
芝加哥燕窩城位於芝加哥華埠廣場 2105 S. China Place., Chicago IL 60616. 郵購熱線 312-225-2888；
312-479-1188；批購熱線請電 312-479-1189。
上一則
5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知 為什麽兒童現在應當接種疫苗及常見問題解答
下一則
FB留言