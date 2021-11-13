孩童未接種是否出席感恩節聚會 父母頭痛

要不要讓未打疫苗的孩子參加感恩節派對？醫生表示，需視每個父母對風險的承受能力而定。(Pexels)

距離家庭團聚的感恩節不到兩周，對一些家長來說，這個歡聚節日卻帶來新的難題，那就是五到11歲的孩子還沒有完全接種，而年齡更小的幼兒更無法接種疫，這種情況下，他們應不應該與親人朋友團聚呢？專家對此表示，要不要帶未接種或未完全接種的孩子出席親友聚會，取決於聚會活動的安排，以及父母承擔風險的程度。

醫生說，現階段沒有太多數據證明兒童在接種第一劑疫苗 後，會收到多大保護，但如果以成年人接種的情況來看，部分大人在第二次接種疫苗前，的確會感染新冠病毒。

羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)的初級保健首席醫師齊默曼(Laura Zimmerman)說，疫苗施打前後，並沒有完全所謂的「零風險」存在，最安全的方法就是盡可能讓更多人施打疫苗，接種率越高，公眾健康受到的利益就會比害處大。

她也建議，假使已經符合施打「補強針」的大人，也應儘快在節日前完成第三劑的疫苗接種。

齊默曼說，她有兩個分別為九歲、四歲的孩子，今年她考慮讓孩子與家族一起慶祝感恩節，齊默曼表示，目前大人部分都已經接種了疫苗，她的九歲孩子在感恩節前，將施打地一劑疫苗，「這兩年對每個人來說都很辛苦，感恩節也是一年多來，家人首度歡聚」。

往年都帶著孩子飛到東岸與家人過節的西北大學 醫學院的內分泌醫師布魯格登(Eve Bloomgarden)說，今年全家決定跟去年疫情 期一樣，待在家中自己慶祝感恩節，布魯格登說，6歲的女兒在節前將完成首劑疫苗施打，「雖然離每個人都接種疫苗的目標很近了，但實際上仍並未達標，為何現在要放棄過去一年多的堅持？」

她建議，每個家庭應在決定聚會前，評估自己的情況，並了解出席聚會者的疫苗接種情形，如果與會的每個人都打完疫苗，除了自己的幼兒還沒有接種的話，情況相對就會比「半數出席者都沒有打疫苗」安全。