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孩童未接種是否出席感恩節聚會 父母頭痛

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
要不要讓未打疫苗的孩子參加感恩節派對？醫生表示，需視每個父母對風險的承受能力而定。(Pexels)
要不要讓未打疫苗的孩子參加感恩節派對？醫生表示，需視每個父母對風險的承受能力而定。(Pexels)

距離家庭團聚的感恩節不到兩周，對一些家長來說，這個歡聚節日卻帶來新的難題，那就是五到11歲的孩子還沒有完全接種，而年齡更小的幼兒更無法接種疫，這種情況下，他們應不應該與親人朋友團聚呢？專家對此表示，要不要帶未接種或未完全接種的孩子出席親友聚會，取決於聚會活動的安排，以及父母承擔風險的程度。

醫生說，現階段沒有太多數據證明兒童在接種第一劑疫苗後，會收到多大保護，但如果以成年人接種的情況來看，部分大人在第二次接種疫苗前，的確會感染新冠病毒。

羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)的初級保健首席醫師齊默曼(Laura Zimmerman)說，疫苗施打前後，並沒有完全所謂的「零風險」存在，最安全的方法就是盡可能讓更多人施打疫苗，接種率越高，公眾健康受到的利益就會比害處大。

她也建議，假使已經符合施打「補強針」的大人，也應儘快在節日前完成第三劑的疫苗接種。

齊默曼說，她有兩個分別為九歲、四歲的孩子，今年她考慮讓孩子與家族一起慶祝感恩節，齊默曼表示，目前大人部分都已經接種了疫苗，她的九歲孩子在感恩節前，將施打地一劑疫苗，「這兩年對每個人來說都很辛苦，感恩節也是一年多來，家人首度歡聚」。

往年都帶著孩子飛到東岸與家人過節的西北大學醫學院的內分泌醫師布魯格登(Eve Bloomgarden)說，今年全家決定跟去年疫情期一樣，待在家中自己慶祝感恩節，布魯格登說，6歲的女兒在節前將完成首劑疫苗施打，「雖然離每個人都接種疫苗的目標很近了，但實際上仍並未達標，為何現在要放棄過去一年多的堅持？」

她建議，每個家庭應在決定聚會前，評估自己的情況，並了解出席聚會者的疫苗接種情形，如果與會的每個人都打完疫苗，除了自己的幼兒還沒有接種的話，情況相對就會比「半數出席者都沒有打疫苗」安全。

疫苗 疫情 西北大學

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