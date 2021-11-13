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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

華諮處15日談藥物管理

【芝加哥訊】

華人諮詢服務處將在15日推出一場「藥物管理研討會」，該講座免費開放參加。

華諮處表示，研究指出藥物管理對一個人的整體健康有極大的影響，如果不依照藥物治療規則，很可能會導致健康狀況下降，甚至死亡，同時醫療費用也會增加，15日的研討會中，將邀請伊利諾大學藥學院的學生，介紹具體的藥物管理準則，以及藥物管理將如何影響整體健康和生活。

活動時間上午10時到11時30分，地點在華咨處二樓大廳，地址：2141 S. Tan Court，Chicago, IL 60616，如有疑問，可電洽Jeannie (徐燕燕) (312) 791‐0418，或電郵：[email protected]

●芝中華會館22日慶感恩節 12.5複選職員

 中華會館將在22日舉辦感恩節的慶祝活動，屆時River Casino將派人參加並為參與耆老午餐的耆老們送上節日禮品。

此外， 中華會館表示，該館日前召開全體董事大會，已完成2022年度新職員初選提名，將在12月5日上午9時至下午4時30分，在中華會館進行複選投票，隨即公佈選舉結果。

提名 投票 華人

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