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芝大中國留學生遭槍殺 駐芝中領館：震驚痛惜

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大9日下午發生一宗中國留學生遭搶劫槍殺的不幸事件。(記者許惠敏／攝影)
芝大9日下午發生一宗中國留學生遭搶劫槍殺的不幸事件。(記者許惠敏／攝影)

中國駐芝加哥總領事館10日發出安全防範提示指出，芝加哥時間11月9日下午，芝加哥大學附近街區發生一起惡性持槍搶劫案，一名不久前畢業於芝加哥大學的中國留學生不幸遇難。

中國駐芝加哥總領館對該中國同學不幸遇害深感震驚和痛惜，向遇害者家屬表示深切哀悼和慰問。

根據芝加哥警局表示，受害的24歲男子當時走在54小街夾愛麗斯大道(Ellis Ave.)交口的行人道，一輛深色車輛突然在其旁邊停靠，一名男嫌從車內走出到受害男旁，要求其交出財物，搶劫過程中，歹徒不知何故對受害者開了好幾槍，其中一發子彈打中受害者胸部致死。

總領館強烈譴責濫殺無辜的凶殘犯罪行為，並要求美有關方面盡快查清和公布案件情況，同時採取切實措施，保護包括中國留學生在內中國公民的安全。

總領館在此謹提醒領區包括中國留學生在內的中國公民密切關注居住地治安狀況，注意及時了解當地發布的安全預警信息，避免前往不安全地方，進一步提高風險意識，加強安全防範，確保自身安全。　　

如遇安全威脅，請立即撥打美國報警、求助電話：911(可要求中文服務)，同時，可向總領館尋求進一步領事協助。中國駐芝加哥總領館領保電話：(312)780-0170；外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心熱線：+86-10-12308或+86-10-59913991。

中國留學生 芝加哥 哥大

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