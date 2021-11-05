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亞馬遜超市「拿了就走」 芝城西郊威斯蒙市開業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
採用「拿了就走」科技的亞馬遜生鮮超市，在芝城西郊威斯蒙市開業。(特派員黃惠玲／攝影)
採用「拿了就走」科技的亞馬遜生鮮超市，在芝城西郊威斯蒙市開業。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥區首家使用「拿了就走」(Just Walk Out)技術的亞馬遜生鮮超市(Amazon Fresh)，即日起在芝城西郊威斯蒙市(Westmont)開業，這座賣場面積廣達3.5萬平方呎的亞馬遜超市，也是全美使用Just Walk Out科技結帳技術中規模最大的一家商店。

Just Walk Out科技使用計算機視覺、傳感器和人工智能，讓消費者走進商店，並使用應用程序登錄，將袋子裝滿要買的東西後，超市天花板上懸掛的攝像頭與傳感器，就會直接記錄所購商品，並自動從消費者連結信用卡的亞馬遜帳戶收取當天選購金額，無需加入結帳隊伍。 亞馬遜除了在自己的商店中使用該技術，去年還簽署一項協議，將其技術授權給第三方零售商使用。

該技術將在亞馬遜旗下的全食超市(Whole Foods)發揮同樣的作用， 購物者可以在進入商店時選擇使用該技術，方法是掃描應用程序、插入與亞馬遜帳戶關聯的借記卡，或將手掌放在Amazon One手掌掃描系統上。

如果沒有亞馬遜帳號的消費者，也可使用傳統購物排隊結帳的方式選購生鮮，屆時這類客戶可以從亞馬遜應用程式app上取得二維碼進入超市，或者通過標示著「傳統購物」的入口進入超市。

亞馬遜發言人海因斯(Laura Hayes)說，該超市的商品價格很低，消費者也有很多選擇。

這兩年來，亞馬遜積極拓展大芝加哥地區的生鮮超市據點，另一家位於摩頓小丘(Morton Grove)的亞馬遜超市，預計下周開幕營業，此外，瑞柏市、北河畔市(North Riverside)也將規劃推出新據點。

不過，剛開幕的Westmont，4日就發生電力供應中斷而被迫暫時關店的情形，許多消費者興沖沖前往一探究竟，卻被告知至少要到下午4時電力恢復才會重新營業。

亞馬遜 芝加哥 Amazon

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