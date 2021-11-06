芝加哥美洲華裔博物館擴展退伍軍人展致敬華裔軍人英雄

芝加哥美洲華裔 博物館（CAMOC或簡稱華博館）推出新展覽《美國 華裔老兵：無名英雄》。美國華人 保家衛國歷史悠久。自南北戰爭以來，華裔軍人在美國全部重大戰爭和衝突中從未缺席。本展覽華博館原設退伍軍人展內容擴張了一倍以上。此常設展覽將於2021年11月6日上午11點向公眾開放，以慶祝11月11日退伍軍人紀念日。

本展覽亮點之一是頒發給陸軍一等兵Lew Y. June的國會金質獎章。June來自伊利諾伊州莫里斯市。1945年1月18日，他為了保護戰友撲向手榴彈，在法國希爾霍芬以身殉國。2018年12月，在美洲同源會的推動下，《美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案》作為公法第115-337條頒布。中西部地區二戰華裔退伍軍人國會金質獎章頒發儀式於2021年10月23日在芝加哥舉行。June等一百五十多名退伍軍人被授予這一殊榮。法案通過後的短時間內，超過四千名華裔退伍軍人被指認獲得這榮譽。此前獲獎者包括喬治. 華盛頓、尤利西斯. S. 格蘭特、哈利. S. 杜魯門、印第安密碼譯電員、塔斯克基飛行員、以及日裔和菲律賓士兵。

1941年初，在美國正式參加二戰前，許多華人加入綽號為「飛虎隊」的特殊空軍部隊，以抵禦空襲。約有兩萬名美國華人參加二戰，效力於每個軍種、每個戰場。從戰鬥步兵徽章，到紫心勳章，從銅、銀星勳章，到傑出十字勳章，再到榮譽勳章，華裔軍人個體及集體因其英勇無畏而受到各種表彰。

華裔女性對二戰勝利也做出了不可抹殺的貢獻。儘管不獲准許參加戰鬥任務，但她們履行了重要職能，包括收集情報、執行重要後勤任務、訓練男性飛行員、運送戰機、以及作為醫護人員提供醫療服務。許多女性還加入了戰時志願服務組織。

第二次世界大戰是美國華裔歷史的重要轉折點。限制華人移民可追溯至1875年《佩奇法案》，以1882年《排華法案》為高峰，在通過1943年《馬格努森法案》後開始放鬆， 直至1960年代。許多在二戰服役的軍人被授予了公民身份。1946年《中國戰爭新娘法》允許六千多名中國女性進入美國，緩解了華人單身漢社會的情況。1944年《美國軍人權利法案》給許多華人提供了教育、住房、貸款的機會，緩解了他們之前面臨的很多障礙。

展覽的另一亮點是更新過的伊利諾伊州華裔男女軍人榮譽榜。此榜把華博館之前的名冊擴展了兩倍，收錄了近七百名軍人的名字。華博館邀請公眾對這份名單進行補充。

展覽也涉及華裔退伍軍人會的歷史，以及其對退伍軍人戰後的平民生活、華美鼓號隊、童子軍等社區青少年團體的要影響。

本展覽展出的文物包括退伍軍人肖像照、軍裝、文件及來自不同戰爭的各類獎章等。到場觀眾需要出示疫苗接種證明，並在室內佩戴口罩。感謝您的配合。

芝加哥美洲華裔博物館成立於2005年，是一家501(C)(3)非營利機構，致力於推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位於中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。芝加哥美洲華裔博物館目前開放時間為週三和週五上午9點30分至下午2點，週六和日上午10點至下午4點。