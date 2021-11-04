芝加哥華商會親善小姐選美 6佳麗首亮相
由芝城華商會主辦的「2021年親善小姐選美大賽(Miss Friendship Ambassador Pageant)」將在20日登場，六名年齡18歲到26歲不等的參賽佳麗，日前首度公開亮相。華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)與董事長梅施美英表示，選美是華商會促進華埠經濟繁榮，提高華埠知名度的方式之一，也希望藉此機會，讓年輕一代投入社區公益、弘揚華人文化傳統。
六位佳麗包括：
1號、謝妙詩（Amy Xie）：廣州出生，兩歲時隨父母來到美國，畢業於德堡大學(DePaul University)會計系，謝妙詩是銀河舞蹈團聯合創辦人，她希望通過參賽來加強演講能力，增強自信和提升自我。
2號、林寶佩(Adoran Lam，18歲)：德堡大學金融系學生，喜歡唱歌、彈鋼琴，課餘在華人互助會擔任志願者。
3號、楊春賢(Lexie Yang，19歲)：來自廣東台山，兩年前移民美國，現為德堡大學網路市場營銷系學生。
4號、陳桃桃(Crystal Chen，22歲)：在芝加哥華埠出生長大，現為芝加哥伊州大學(UIC)電子商務系學生，她熱愛廣告和創意設計，平時喜歡音樂和搭雲霄飛車。
5號、伍家恩(Ashley Eng，19歲)：為麥迪遜威斯康辛大學攻讀國際商務和人力資源雙學位的大二學生，她希望藉參與選美增加對華人社區的了解。
6號、廖穎妍(Susan Liu)：香檳伊州大學(UIUC)畢業，現於芝加哥市一家會計師事務所任職，平日喜歡時尚事物及旅遊，也對音樂、廚藝頗有研究。
華商會行政主任于樂介紹，芝加哥親善小姐選美每兩年舉辦一次，將頒發冠、亞、季軍，及「親善獎」、「最上鏡獎」，其中冠亞軍將分獲1.2萬、3000元獎金。
今年的親善小姐選美大賽暨芝城華商會第38屆年會日期為11月20日傍晚5時30分到9時，地點：周氏兄弟藝術中心(1029 W.35th St, Chicago, IL 60609)，入場劵每張150元，相關信息可電洽華商會(312)326-5320。
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