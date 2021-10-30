美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥

25區長盧漢士夫婦（左一、三）百忙中參加了中午餐會，歡迎謝鋒會長（右三）的到來，并與大家交流和探討華埠的未來發展方向。

美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)主席胡曉軍日前在芝加哥 市中心老四川為波士頓分會會長謝鋒拜訪芝加哥接風，謝會長這次主要來訪問考察芝加哥華埠 的商機和中國 城餐飲業的發展情況，并且在胡主席等一行人的帶領下走訪了多個包括：姚姚酸菜魚，Yamato beauty, 顧大姐串串香，傳奇美食屋，杰林酒店，老四川，Te’amo 享茶，韓國炸雞店，Mango Mango，多樂之日，湘鄉香等中國城的餐館。胡曉軍主席還為謝會長介紹了這些商家的經營方法和理念以及特色，各自都在為中國城的繁榮發展努力中。

25區長盧漢士夫婦也在百忙中參加了當天中午的餐會，歡迎謝鋒會長的到來，并與大家交流和探討華埠的未來發展方向。胡曉軍主席致辭熱烈歡迎謝鋒會長訪問芝加哥，感謝謝鋒會長多年來對聯合會工作的大力支持和貢獻，并歡迎和期待謝會長的項目早日落地芝加哥，為華埠的繁榮發展作出貢獻。

謝鋒會長說此次來主要是考察芝加哥餐飲新商業模式，希望大家整合各方資源，抱團發展，重振華人商家在美發展的挑戰和新機遇。據了解，謝鋒會長除經營中日餐廳以外，還是高科技公司AFATAC董事長，AFATAC公司是新一代智能電子標簽公司，未來智能超市方案提供商，Afatag 的多樣化的 ESL 產品和管理系統將消費者、商店和供應商連接在一個數字平台上，使用先進的通訊科技技術，通過多媒體顯示消費品和營銷信息。AFATAC 以建立5.0數字化智慧零售業務為榮，而且正計划進軍芝加哥市場，

美中餐飲業聯合會名譽主席倪舉凌先生、美中餐飲業聯合會名譽主席林建新、美中餐飲業聯合會名譽主席陳健明、美中餐飲業聯合會理事長陳明峰，還有副會長郭申峰，副會長宮宇容，英文秘書鄭婷婷，聯合會的顧問鄭東旭、TONY 翁、陳嘉釗，詹興榮，美中餐飲業聯合會明州分會的副會長Sam等出席了接風晚宴。