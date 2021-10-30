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美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥

本報芝加哥訊
25區長盧漢士夫婦（左一、三）百忙中參加了中午餐會，歡迎謝鋒會長（右三）的到來，并與大家交流和探討華埠的未來發展方向。
25區長盧漢士夫婦（左一、三）百忙中參加了中午餐會，歡迎謝鋒會長（右三）的到來，并與大家交流和探討華埠的未來發展方向。

美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)主席胡曉軍日前在芝加哥市中心老四川為波士頓分會會長謝鋒拜訪芝加哥接風，謝會長這次主要來訪問考察芝加哥華埠的商機和中國城餐飲業的發展情況，并且在胡主席等一行人的帶領下走訪了多個包括：姚姚酸菜魚，Yamato beauty, 顧大姐串串香，傳奇美食屋，杰林酒店，老四川，Te’amo 享茶，韓國炸雞店，Mango Mango，多樂之日，湘鄉香等中國城的餐館。胡曉軍主席還為謝會長介紹了這些商家的經營方法和理念以及特色，各自都在為中國城的繁榮發展努力中。

25區長盧漢士夫婦也在百忙中參加了當天中午的餐會，歡迎謝鋒會長的到來，并與大家交流和探討華埠的未來發展方向。胡曉軍主席致辭熱烈歡迎謝鋒會長訪問芝加哥，感謝謝鋒會長多年來對聯合會工作的大力支持和貢獻，并歡迎和期待謝會長的項目早日落地芝加哥，為華埠的繁榮發展作出貢獻。

謝鋒會長說此次來主要是考察芝加哥餐飲新商業模式，希望大家整合各方資源，抱團發展，重振華人商家在美發展的挑戰和新機遇。據了解，謝鋒會長除經營中日餐廳以外，還是高科技公司AFATAC董事長，AFATAC公司是新一代智能電子標簽公司，未來智能超市方案提供商，Afatag 的多樣化的 ESL 產品和管理系統將消費者、商店和供應商連接在一個數字平台上，使用先進的通訊科技技術，通過多媒體顯示消費品和營銷信息。AFATAC 以建立5.0數字化智慧零售業務為榮，而且正計划進軍芝加哥市場，

美中餐飲業聯合會名譽主席倪舉凌先生、美中餐飲業聯合會名譽主席林建新、美中餐飲業聯合會名譽主席陳健明、美中餐飲業聯合會理事長陳明峰，還有副會長郭申峰，副會長宮宇容，英文秘書鄭婷婷，聯合會的顧問鄭東旭、TONY 翁、陳嘉釗，詹興榮，美中餐飲業聯合會明州分會的副會長Sam等出席了接風晚宴。

AFATAG董事長、美中餐飲業聯合會波士頓分會會長，波士頓福建總商會會長謝鋒（右...
AFATAG董事長、美中餐飲業聯合會波士頓分會會長，波士頓福建總商會會長謝鋒（右三）和美中餐飲業聯合會眾成員合影留念。
美中餐飲業聯合會多位會員與來賓出席了歡迎波士頓福建總商會會長謝鋒餐宴。
美中餐飲業聯合會多位會員與來賓出席了歡迎波士頓福建總商會會長謝鋒餐宴。

芝加哥 華埠 中國

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