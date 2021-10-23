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吸引乘客回流 芝捷運公車票計畫減價

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CTA計畫將單日、3日、7日以及1個月間可無限搭乘的車票降價。(特派員黃惠玲╱攝影)
CTA計畫將單日、3日、7日以及1個月間可無限搭乘的車票降價。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情大幅影響了民眾搭乘公共運輸工具的意願，芝加哥捷運局(CTA)21日表示，為了吸引乘客回流，將計畫永久取消轉車(transfers)費用，並降低各種需定期使用但可無限搭乘車票(pass)的價格，其中單日無限乘坐車票將從10元降成5元，三天無限搭乘票，則從20元降為15元，七天票從28元降到20元。

CTA在其新年度預算會議中，提出了上述計畫，此外，明年將維持所有的公車、捷運路線與班次，現行車票價格也不會調漲。

捷運局明年總預算為17.5億元，其中4億5500萬來自於聯邦補助，而為了吸引明顯減少的乘客回流搭乘公車、捷運，CTA將把今年試行的期票減價計畫「永久化」，除了單日、三天與七天的無限搭乘車票降價外，捷運局也將把30天無限搭乘的車票價格調降，初步規畫原來售價105元的全票月票，將減少成為75元；而耆老以及殘障者可購買的折扣月票，則從50元降為35元。

捷運局發言人史提勒(Brian Steele)說，「我們需要確保公共交通工具成為人們日常生活的一部分」，而降價就是鼓勵民眾搭乘的方法之一。

CTA還提出取消公車、捷運轉乘每趟0.25元的費用，並提供乘客兩小時間可兩次免費轉乘公車、捷運的優惠。

此外，CTA與郊區公車系統Pace的七天無限搭乘票也將降價。

上述降價與優惠計畫，將在11月11日舉行公聽會。

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