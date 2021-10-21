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伊州最佳小學、高中 芝加哥公立學校雙奪冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公立北史堅拿小學。( 北史堅拿小學臉書截圖)
芝加哥公立北史堅拿小學。( 北史堅拿小學臉書截圖)

美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)新公布的中小學(K-8)與高中學校的評估排行榜顯示，伊利諾州的最佳中小學為芝加哥市北史堅拿小學(Skinner North Elementary School)，該校亞裔生比率將近27%；全伊州最佳高中則由芝加哥沛頓大學預科高中(Payton College Preparatory High School)蟬聯冠軍。

芝加哥沛頓大學預科高中。(官網截圖)
芝加哥沛頓大學預科高中。(官網截圖)

這項榜單是由美國新聞與世界報導針對全美超過8萬所公立小學與初中的各項數據，進行評估檢測而排出的名次，今年的報告也將高中包括在內；該排名主要根據學生的數學與閱讀能力，學生在州評估測式的成績表現，以及數學與閱讀的實際成績，還有學生實際表現與預期結果相比等項目，而做成最後的得分評比。

根據統計，伊州的小學數量在全美各州排名第五多，全州小學超過2000所。

伊利諾州幼稚園到八年級的最佳小學，由芝加哥公立北史堅拿小學奪冠，該校位於芝城北區，學生人數537名，其中亞裔學生比率26.7%，為僅次於白人學生的該校學生第二大族裔群體，師生比率為14比1，而全州最佳十所小學中，芝加哥公立學校占了其中五名。

其他二到十名的最佳小學，依序為芝加哥冷拿特小學(Lenart)、芝迪卡特爾小學(Decatur)、芝艾迪森小學(Edison )、瑞柏梅朵葛蘭恩小學(Meadow Glens)、春田市伊蕾斯小學(Iles)、芝馬卡達德小學(Mcdade)、葛利黎小學(Greeley)、瑟爾谷德小學(Thurgood Marshall)、艾維斯頓小學(Aviston)。

伊州最佳高中排行榜中，沛頓高中衛冕榜首，該高中學生人數有1220名左右，亞裔生比率為 18.6％，師生比為17：1，這所受到家長推崇的高中，入學必須經過考試，且在初中時期需有傑出學業與其他領域的表現。

伊州最佳高中前十名單中，芝加哥公立學校拿下其中六個名次，除了沛頓居冠外，二到五名為芝加哥北區大學預科高中(Northside College Prep.)、瓊斯大學預科高中(Jones College Prep)、惠特尼楊菁英高中(Whitney Young )、蘭恩科技高中(Lane Technical)，此外，漢考克大學預科高中(Hancock College Prep)排名第九。

排行六到八名的高中，依序為史蒂文森高中(Adlai E Stevenson)、湖林高中(Lake Forest)、利伯特威爾高中(Libertyville)，位於芝城西郊的音斯戴爾中區高中(Hinsdale Central)則排名第十。

芝加哥 伊州 亞裔

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