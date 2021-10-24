美亞健康協會服務擴展，西郊辦公室隆重開業，將為西郊亞裔民眾提供多項健康服務！

美亞健康協會西郊辦公室隆重開業來賓致詞！

總部地址位于芝加哥 南中國城 230 W. Cermak Rd，二樓的美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育、健康篩查、免疫與護理、心理健康 咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。如需聯系美亞健康協會，請致電 312-225-6806 或 312-225-8659（辦公室開門時間：周一至周五早上9點-下午5點 ）。

為了更好服務西郊亞裔民眾，美亞健康協會日前在位于西郊 4360 E. New York St. Aurora,IL 60504 設立辦公室并舉辦隆重的開業剪彩儀式和心理健康作文大賽頒獎典禮。AURORA市副市長Guillermo Trujillo、瑞柏市首位華裔市議員梁保羅、第十區區長Shweta Baid、伊州樂齡委員會 Nancy Chen、瑞柏市議員 Party Gusyin等及眾多政府官員以及各社團代表前往道賀。副市長并向美亞頒發了Aurora市市長Richard Irvin簽名的賀函，表示祝賀。美亞健康協會行政主任劉紅攜美亞工作人員對到場來賓表示感謝。該協會還在開張當天向現場民眾提供了多項包括免費乙肝表面抗原和抗體抽血檢測、免費血糖檢測、免費奧巴馬醫療保險申請登記和免費乳腺癌和宮頸癌測試登記等。期間還有廣州協會舞獅助興以及文藝表演，場面熱鬧喜慶！

劉紅在開幕典禮上向來賓介紹了協會的服務宗旨與未來的計划。美亞項目協調員 Arista表示，西郊開業意味著美亞將服務擴展至新的社區，將一如既往為西郊亞裔社區帶來更多健康教育、健康篩查、免疫與護理、心理健康咨詢以及健康研究等的服務。香港華協會會長、百佳香港超市集團董事長陳健明，科工專會長肖曉玲，美國福建商業聯合總會永遠榮譽創會會長鄭時坦等華人社區僑領代表均出席了當天的剪彩儀式，并致辭表示祝賀。

劉紅感謝贈送祝賀花籃的中國駐芝加哥總領事館、ADG藝城廣告、百佳香港超市集團、聯豐集團太古廣場、美國福建商業聯合總會、美中餐飲協會、美中東北華人協會、劉炯玲、馬訊達快遞、泰昆國際、UCA-Illinois、希林協會/希林藝術學院、亞裔聯盟委員會、亞裔文化中心、芝北中文中心、芝城華商會、大芝加哥華人婦女商會、褔興銀行，華埠更好團結聯盟、 廣州協會/廣州醒獅團、海宴公所、海外交流協會/五邑同鄉會、和統會、華埠更好團結聯盟、亞裔聯盟委員會及168 健身隊、劉嘉鴻/伍廣敏合家、美地假期總裁王濤、顏弘二/胡素絢夫婦、芝加哥人民藝術團等。