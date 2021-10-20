芝加哥華埠房地產稅上訴 11月1日截止

庫克郡房產重估局局長卡吉(左上)、專員多明尼逵茲(下)，出席了培德中心主任吳常義(右上)主持的線上地產稅上訴講座。(螢幕截圖)

庫克 郡房產重估局局長卡吉(Fritz Kaegi)18日出席華埠 培德中心的地稅講座時表示，房產估值增加並不意味著房地產稅也會提高，尤其包括華埠的南芝加哥 (South Chicago Township)區的商業與多戶家庭地產(mutifamily properties)估值增長明顯，該區一般屋主地稅反而不會有太大變化，他並提醒，華埠地稅上訴11月1日截止，計畫申請者儘快送件。

培德中心主任吳常義主持了這場座談，卡吉首先於講座中介紹了有關庫克郡地稅徵收的信息，他表示，房產價值重估每三年舉行一次，上次重估為2018年，所以2021年也進行了重估，他解釋，重估的措施主要根據法律，反映房產市場價格。

他指出，南芝加哥區住宅部分的重估值在2018年到2021年間從16億提高到17億，變化不大，但非住宅部分的地產重估值，從2018年的55億一路飆升到2021年的100億，漲幅明顯，這也意味著商業建物地稅水漲船高，相對住宅的地稅今年不會增加太多。

卡吉也提供了2020年與2021年南芝加哥區的房價重估值的情形，其中獨棟屋2020年的中位價42萬，有產權的公寓28萬；2021年的中位價，獨棟屋估計在28萬到42萬間，有產權的公寓則在25萬到35萬元間。

他說，所有地產的重估報告都可以在重估局官網查詢，網址：www.cookcountyassessor.com/valuation-reports。

卡吉表示，庫克郡的地產單位高達190萬件，但重估局員工僅約有200多人，因此工作相當繁重，他也希望屋主理解房產重估值並不是個人決定，而是根據集體評估系統得出的報告，他也鼓勵大家踴躍申請符合資格的地稅豁免，例如屋主自住豁免、耆老豁免、殘障者豁免，以及退伍軍人、長期屋主(long-time homeowner)、房屋修繕豁免。

他並特別提到，不論是否擁有合法居留身分，只要是庫克郡屋主都可以提出地稅上訴及豁免申請。