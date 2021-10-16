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台灣移民變遷 陳柏甫博士：取決兩國關係

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
陳柏甫博士月前以「來去美國：台灣人移民的變遷」為題，介紹在美台灣移民的特性，以及美國移民政策對這些特性的影響。(記者陳曼玲╱攝影)
陳柏甫博士月前以「來去美國：台灣人移民的變遷」為題，介紹在美台灣移民的特性，以及美國移民政策對這些特性的影響。(記者陳曼玲╱攝影)

明州台灣姊妹會月前舉辦線上演講，邀請陳柏甫(Aspen Chen)博士主講「來去美國：台灣人移民的變遷」，介紹在美台灣移民的特性，以及美國移民政策對這些特性的影響；會中還有多位台美人分享自己如何在美教育下一代認識故鄉台灣。

陳柏甫是康乃狄克州立大學(University of Connecticut)社會學博士，目前在North Hennepin Community College任教。他說，移民並不是單純的個人經驗，而是取決於兩國之間的關係。

陳柏甫分析2010年人口普查中，移民美國的台灣人數排名第23，與鄰近美國的大國相比，台灣移民人數算是相當多，其中有70%的台灣移民有學士學位，僅次於印度。台灣移民的年收入排名第四，次於英國、印度、伊朗。

陳柏甫進一步分析，在2020人口普查中，填寫自己來自台灣的人有17萬人，但實際人數應有40萬到50萬人。台美人的收入在移民國家中排名第二，教育排名第一，擁房率排名第一。

陳柏甫說由於台灣早期的移民政策與台美關係的變遷，造成台灣移民以知識分子占多數，與南韓等國家的移民相比，由於台美人的職業不夠多元，因此難以建構自足的社會架構，使台灣文化宣傳受限。

至於台美人在家裡如何教育下一代認識台灣呢？

在明尼蘇達大學卡爾森(Carlson)管理學院擔任資深課程顧問的林中恩(Anny Lin)說，她住在明州20多年來不厭其煩地向美國同事、學生介紹台灣，並說明自己是台灣人。雖然先生是美國白人，但她根據研究，在女兒小時候開始只對孩子說中文，並常帶她回台灣探親，使孩子熟悉台灣文化。林中恩也不勉強女兒上周末的中文學校，但自小有雙語能力的女兒高中時輕鬆學會西班牙語，到大學後自發學中文。

姊妹會會長洪筠婷在威斯康辛州大學取得教育學博士，目前是Metropolitan State University的副教授。她在家會刻意製造中文環境，像是與台灣的家人視訊、使用童書教育孩子認識台灣歷史和地理、回台灣實地考察書中景點，並在Netflix上看台灣影片，不僅讓孩子認識母親的出生成長地，還能成為全家人的共同經驗。

台灣 移民 美國

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