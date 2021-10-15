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芝加哥道路槍枝暴力驟增 今年累計近200起

記者張筠╱綜合報導
芝加哥地區的高速公路槍擊案大幅增加。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥地區的高速公路槍擊案大幅增加。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州警本月1日起已成倍擴增芝加哥高速路段(Chicago area expressways)警力，包括增加夜班執勤人員，此外州警也重新分配伊州各地區的執法人員來加強維護芝加哥治安，以此打擊道路犯罪和槍枝暴力，今年截至目前，發生在芝加哥高速路段的槍擊案已有近200起。

今年截至9月30日，在芝加哥高速路段上發生的槍擊案已累計185起，遠高於去年同期的83起，且已超過去年的槍擊案總數，2020年共有128起。

伊州警方表示，將重新分配伊州各地的警力和執法官員，來打擊芝加哥的道路暴力案，每月給芝加哥市內犯罪率最高的地區提供最強、最充分的人員配備；警方擴大執法範圍並提高可見度(presence)的具體方式包括，提升晚班執勤人力並增加輪班。

數據顯示，芝加哥高速路段發生的槍擊案從2019年開始迅速增長，2019年共有52起，2020年驟增至128起，而今年截至目前已有185起槍擊案，警方表示，槍枝暴力不僅發生在住宅區或商業街，高速路段的暴力案件的增長態勢已到不容忽視的地步。

州警官員凱利(Brendan Kelly)表示，過去30多年，芝加哥地區高速路段的巡邏一直是警方的特殊職責，「但以前的槍枝暴力和道路犯罪，從未像2020和2021年集中且嚴重」。

伊州交通廳(IDOT)也已撥款1250萬元，用於芝加哥高速路段增設車牌閱讀器(license plate readers)；州警表示，目前僅有逾100個車牌閱讀器。

芝加哥 槍擊 伊州

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