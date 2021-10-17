威州農業全球拓展花旗參打頭陣 州長指名許氏參業領軍

威州州長埃弗斯、蕭美琴代表及許氏參業創辦人許忠政先生相見歡。

9月30日威斯康辛州 州長托尼埃弗斯 (Tony Evers) 率領兩位州務卿與三位州參、眾議員蒞臨了許氏參業集團，透過威州經濟貿易發展局 (WEDC) 和威州農業、貿易和消費者保護部 (DATCP) 及威州花旗參參農總會 (GBW) 的安排，在許氏參業的參場舉辦了簡單隆重的記者會，在許氏參業總裁許恩偉及創辦人許忠政的陪同下，州長一行人也親身體驗了挖新鮮參的過程。

這次州長參訪團還包括威斯康辛州經濟貿易發展局 (WEDC) 首席執行官兼秘書休斯(Missy Hughes) 和威州農業、貿易和消費者保護部 (DATCP) 部長羅曼斯基 (Randy Romanski) 及沃沙市市長羅森伯格 (Katie Rosenberg) 等人。羅曼斯基部長表示：”威斯康辛花旗參因其質量而享譽國際。這是種植者的功勞，也是我們州的經濟利益， DATCP 的國際農業商業中心不斷尋找機會為威斯康辛花旗參和其他農產品或食品打開或擴大市場，感謝許氏參業今天接待我們。”威州經貿發展局的首席執行官休斯則表示：”威斯康辛州作為世界頂級高品質花旗參生產商的領導地位，更是我們州出口戰略的重要夥伴。”當天沃沙市羅森伯格市長除了讚揚沃沙地區在花旗參生產和出口方面有著悠久而引以為豪的歷史之外，並宣布九月份為「威斯康辛州花旗參月」，這是繼2017年威斯康辛州政府立法威州花旗參為「州草藥」以來的第二份政府公告。

許氏參業集團總裁許恩偉表示：”威州馬拉松 縣沃沙市種植花旗參已經有超過117年的歷史。這次州長親臨參訪對振興花旗參產業有非常重要的意義。若是能成功的打開全球市場，相信對當地的農民是一大福音。”創辦人許忠政則表示：”我們希望今天埃弗斯州長的參訪活動能夠促進相互了解，並改善花旗參貿易市場，從而加強威斯康辛州當地農民與全球忠實消費者之間的聯繫。”

美國 的花旗參種植幾乎全部位於馬拉松縣，占美國花旗參種植產量的 90% 以上。根據國家數據，2020 年威斯康辛州人參出口價值近兩千萬美元。位於北緯45度的威斯康辛州沃沙市臨近北美五大湖區域，水質天然純淨，且環境汙染少，對喜濕怕潮的花旗參根提供了充分的水分；花旗參性寒，喜冷。北緯45度是北美種參的最北端，涼爽的夏季與降雪的冬季配搭的獨特地理條件及氣候，結合出最佳的人參皂甙及威州特有微苦中帶甘甜的回甘味。沃沙市受冰河時期由北方堆積下來之肥沃黑土覆蓋，含多種微量元素及礦物質，特別含有氡元素，也因此孕育出最為地道的花旗參。

許氏參業集團創辦近五十年來深受市場及消費者的肯定，可謂是具有代表性的在美華人企業。這次威州州長參訪的行程剛好碰上中華民國駐美代表蕭美琴蒞臨，並與州長埃弗斯就花旗參全球市場的拓展及未來新鮮參進口台灣市場進行的深入的討論。威斯康辛州近十五年來一直致力於開拓亞洲新鮮花旗參市場。

許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營四十七年的信譽，價位有保障，而且品質完全合乎美國農業部檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。歡迎大家到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供秋季參場直銷未烘乾出土的新鮮花旗參兩磅全美免費空運到府的優惠活動。許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。