《圓夢 -- 永遠的豐碑》辛亥革命110周年紀念演出圓滿落幕

《圓夢——永遠的豐碑》辛亥革命110周年紀念演出

2021年是辛亥革命紀念110周年，由芝加哥華人 藝術團（以下簡稱華藝）隆重推出的《圓夢——永遠的豐碑》云端專場演出，於日前在線首播。所有演員們以飽滿昂揚的精神面貌相聚云端，同全球華人一起來銘記曆史，緬懷先賢。向為追求中華民族獨立、強國復興而犧牲的革命先驅們獻禮致敬！百年遺志正如願，激勵吾輩更自強。

中國 駐芝加哥總領館趙建總領事為《圓夢——永遠的豐碑》演出發來視頻祝賀。趙總領事強調，紀念辛亥革命110周年，就是要緬懷以孫中山先生為代表的革命先驅和前輩英靈，繼承他們振興中華的宏願，就是要加強海內外中華兒女大團結，匯聚起實現民族復興的磅礡力量。展現中西部地區僑胞與海內外中華兒女的共同心聲，傳承發揚辛亥革命精神，傳承發揚中華民族崇尚正義、頑強堅毅、守望相助、昂揚進取的優良傳統和品格。

這次演出也得到了中國曲藝家協會主席姜昆送來了熱情洋溢的視頻問候，并關來由曾戀表演的四川清音 《繡蜀》這個由四川曲藝研究院送來的節目在2020年入圍第十一屆中國曲藝牡丹獎全國曲藝大賽。四川清音和蜀繡皆為國家級非物質文化遺產，將兩者有機融合疊加設計的《繡蜀》，本土風味飽滿，曲調優美流暢，一韻到底，格調雅致，讓觀眾賞心悅耳。此外，衕華藝有多年聯誼的江蘇興化僑之緣藝朮團也送來了歌舞《我的祖國》，他們在大洋彼岸載歌載舞，讓我們感受到嶄新的家鄉面貌，并用最美的歌聲和舞姿為祖國送上祝福。

此次云端紀念專場演出以交響大合唱《孫中山頌》拉開了演出序幕。這首合唱歌曲改編自著名音樂作曲家呂其明的《紅旗頌》，華藝藝朮總監武航建編寫了合唱版并填詞、朗誦，為熟悉的旋律又賦予了新的靈魂。芝加哥華人合唱團與密歇根華人合唱團、波士頓北美合唱協會愛樂合唱團、堪薩斯城樂樂藝朮團、以及中國興化僑之緣藝術團合唱團聯袂演唱，歌曲演繹雄壯威武、氣勢磅礡、震撼人心。有力的詮釋了紀念主題，激昂的表達了海內外華人的心聲：炎黃子孫，聯合起來，振興中華！由芝加哥華星兒童合唱團演唱《我們的孫中山》，也同樣打動人心。讓美國出生的華人孩子通過一首歌曲就記住了偉人孫中山先生。

華藝演出除了有自己的團員演唱外，還匯聚了美中地區多個文藝團體，同時還有多位芝城實力歌手的加盟。芝加哥頗受歡迎的人氣歌手陳瀟演唱的《中華民族頌》，徐毅強的粵語歌曲《歌唱孫中山》，徐英芳演唱的《台灣衕胞我的骨肉兄弟》，謝靖濤呈現的《沉默的母親》都給人留下了深刻印象。京劇演員滿栩同曾在北京人民大會堂為奧巴馬演出，這次由她演唱的《故鄉是北京》京歌韻味別具一格；青年歌手劉稀木的《廣寒宮》，一首流行新曲更是將花腔女高音演繹到了極致；郭曉可演奏的小提琴曲《祖國之戀》，仿佛把觀眾又帶入了深深的回憶讓人陶醉。由吳小萍與武航建合作演繹的《冰雪之約》更是將演出帶入了又一個高潮。

華藝專場演出《圓夢——永遠的豐碑》是繼《圓夢——長城之戀》、《圓夢——祖國統一之戀》之后的圓夢系列第三部，也是最后一部。三部圓夢系列演出，芝加哥和平統一促進會也參與了聯合主辦。此次第三部《圓夢——永遠的豐碑》整場演出仍是由華藝藝術總監武航建擔綱設計，以及視頻和音頻制作。以歌頌孫中山、回憶改革開放年代、海峽兩岸一家親、走向復興之路為主線進行節目編排。華藝演唱專業劉稀木老師做了聯唱歌曲部分的藝術指導。前廣州電視台主持人余菲與華藝魏奕聯袂主持。專場演出從籌備到所有視頻完成制作曆時近三個月，相信這辛苦熬成的傾心之作一定會獲得觀眾們的認可。

因受疫情影響，江蘇興化僑之緣藝術團表演《我的祖國》節目，合唱部分的排練、錄影極不容易，為了打造精品力作，全體人員始終保持最飽滿的激情狀態和最優良的作風，無論是云端視頻還是實地現場，演員們都要克服困難，經曆演練許多遍。例如，歌曲《我愛你，中國》合唱中，除領唱譚小敏外，其余合唱演員要佩戴口罩，工作環境簡陋，又是夏季炎熱高溫，一排就是几個小時，但無人抱怨、無人推諉，還不斷再接再厲，對節目進行打磨提升，期望用最優質的聲音和畫面呈現給觀眾。

成功的演出離不開社會各界的支持和協助。同樣，《圓夢——永遠的豐碑》紀念演出也得到了來自僑社團體以及個人，甚至不具名熱心人士的支持和贊助。其中，芝加哥和平統一促進會李紅衛會長、華人華僑聯合會鄭徵主席、美國華人海外交流協會以及芝加哥江門五邑同鄉會方燕輝會長等送來視頻祝賀，表達了共同的祝願。此外，Goldstone Financial Group、Westpoint Financial Group/A Mass Mutual Firm等美國公司也參與了演出協辦，給予了大力支持。芝加哥中山衕鄉會、PTP斐陶斐學會、Sherwood Law Group、美國亞達公司劉炯玲、紐約人壽張輝、芝加哥抗衰老美容中心葉忠、美亞健康協會劉紅等商會組織也積極參與了贊助支持活動。僑社凝聚的愛心力量也將激勵華藝繼續前行，在今后為大家呈現更多優質作品。