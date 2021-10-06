大芝加哥華裔青年暑期政府實習結業

大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征。(螢幕截圖)

由美國華人 聯合會伊州 分會(UCA)、大芝加哥地區華僑華人聯合會(CAAGC)聯合主辦的「大芝加哥華裔青少年暑期政府實習項目」，日前舉行線上結業典禮，多位嘉賓對參與的年輕學子給予極大肯定。

美國華人聯合會伊州分會會長、棟梁媽媽教育的創始人兼總裁李韌說，該項暑期實習生計畫為學生提供在美國各級政府辦公室或相關機構實習的機會，激發學生對政府和公共服務的興趣，建立亞裔美國人擔任公職的渠道。

大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征、UCA會長薛海培、瑞柏市首位華裔市議員梁保羅，以及UCA伊州分會諮詢委員張秀賢等人，均出席了典禮，並肯定學生們的參與。

嘉賓們表示，該實習讓華裔青少年獲得了實際接觸政府機構的難得機會，尤其對於華裔第二代移民來說，比較少家庭會著重於參加這些活動，反而缺乏公民意識的培養及參與社區發展的熱情。

主持人Jessica Pei在活動中，對協辦該活動的瑞華中文學校、風華學院、美國棟梁教育和芝加哥4-H國際俱樂部等致謝，同時還感謝了提供實習崗位的伊利諾伊州中央管理服務部門(CMS)、伊州財政和專業法規部門(IDFPR)、Naper Settlement等政府部門。