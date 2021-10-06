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芝華埠調查：家人對華人疫苗接種與否影響最大

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
超過三成華人對於施打疫苗的信息，深受家人影響。(培德中心提供)
超過三成華人對於施打疫苗的信息，深受家人影響。(培德中心提供)

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩4日公布一項針對小規模調查的華埠疫苗報告，影響中國城地區華人是否接種疫苗的因素，逾三成稱「家人」占首位，其次依序為「朋友」、「雇主」、「媒體」，而最終決定施打疫苗的華人之中，有26%覺得「想保護自己」是關鍵。

陳本恩說，透過這項小規模的調查，可以發現出有效在華埠傳遞接種疫苗信息的方式，該聯盟結論，應該加強讓社區獲得疫苗作用及為何需要施打的信息，此外，「打疫苗可以保護自己與家人」的說法，也容易獲得民眾青睞，同時也應推廣「我打了疫苗，很安全」、「我認識的人因為沒有接種疫苗，病得很重」的觀念，進一步推升華埠成為芝加哥疫苗接種模範區。

這份在9月15日到30日間舉行的小型問卷，共訪問了50位民眾，年齡16歲到83歲間，主要都是在華埠及附近的華人居民。

調查顯示，在取得疫苗信息並影響是否接種的管道方面，專業醫師反而落後於家人、朋友、雇主、媒體，可見由醫護來進行疫苗宣導，未必能有效傳遞信息。

而在決定施打疫苗的考慮因素方面，保護自己、保護家人、擔心變種病毒分居民眾最關切且因此做成接種決定前三名，希望回到正常生活則名列第四，雇主或學校實施強制疫苗令則是第五個讓民眾決定接種因素。

疫苗 華埠 華人

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