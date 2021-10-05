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「要槍殺校園女性」 密大關注俄羅斯網站可疑發文

特派員黃惠玲／綜合報導
安娜堡密大校園課程、活動照常舉行。(密大臉書)
安娜堡密大校園課程、活動照常舉行。(密大臉書)

全美校園安全威脅頻傳，安娜堡密西根大學(UM)也傳出俄羅斯運營的一個「自白網站」(confession website)，於2日發文稱，4日要在密大校園槍殺女性，FBI特別探員施奈德(Mara Schneider)對此表示，已掌握涉案的特定人士，「我們仍在蒐證，以確定該發文是否違法，在完成審查前，不會向檢察官辦公室提控」。

安娜堡密大校長施立索(Mark Schlissel)3日晚間送出郵件給所有師生表示，學校從FBI獲得消息，該則發文源自於東岸，執法人員已經立刻處理，目前並沒有基於該則發文而存在當前或潛在威脅。

施立索說，該發文所表達的仇恨觀點，令人深感恐懼與不安，並造成高度焦慮與創傷，「令我們深感不安與悲傷的是，針對群體的暴力與威脅，在校園與全美範圍過於頻繁出現」。

他也宣布，經調查人員確認無安全之虞，4日課程與活動都將照常進行，不過，如有任何狀況，教授與管理人員可隨時靈活處理課程與活動安排。

該則發文目前已經移除，他重申「社區與校園的安全是我們的首要任務，密西根州警察局正在與地方、州和聯邦執法機構，合作調查該案件」，他說，出於謹慎起見，並對此產生顧慮的師生提供協助， 學校將提供額外的諮詢人員與安全人員為有需要者服務。

此外，芝加哥西郊里昂斯高中(Lyons Township High School)2日晚間原本預計舉辦校園舞會，但根據西泉警局(Western Springs Police Dept.)指出，警方在2日下午4時15分，收到在該校足球場旁有觀眾打架事件的舉報，同時也有另個消息指稱於校園停車場有人攜帶槍枝，警方據報到場搜索後，果然於停車場的一輛車子內有兩支手槍，該輛車立刻被從現場移除，並進行深入調查。

該高中也立刻宣布取消了當晚舞會。

FBI 警察 足球

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