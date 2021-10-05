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高收入卻能免地稅 伊州稅務優惠惹爭議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
譚美.達克沃斯為伊州現任國會參議員，她因參軍時受傷失去雙腿。(達克沃斯官方推特截圖)
譚美.達克沃斯為伊州現任國會參議員，她因參軍時受傷失去雙腿。(達克沃斯官方推特截圖)

庫克郡新一期房地產稅單到期，許多該郡屋主荷包都因此大大失血，然而，根據芝加哥太陽報調查指出，包括有華裔血統、現任伊州國會的參議員譚美.達克沃斯(Tammy Duckworth)以及前11區區長包瑟(James Balcer)等2萬7288名屋主，因為該州的「免地稅優惠法案」，而都不需要繳交房地產稅，這筆共1.02億的免稅金額，則由其他約180萬名庫克郡屋主分擔。

這項優惠法案的適用範圍，包括65歲及以上屋主，還有殘障的退伍軍人，其中殘障退伍軍人完全不用支付地稅；此筆1億多免除的地稅，占了庫克郡所徵收房地產稅15億中的一小部分，但這筆稅收卻非「憑空消失」，而是轉嫁给其他庫克郡的屋主負擔。

非營利稅務監督機構「市民聯盟」(Civic Federation)主席馬賽爾(Laurence Msall)說，此法案創造了特殊類別居民，這些豁免破壞了房地產稅制的公平與完整，「給需要的人救濟，但卻不管他們的收入狀況，導致其他社區成員必須支付更多」是非常不合理的作法。

根據指出，其他州也有類似法案，但基本上會依照符合資格免稅的收入狀況而定，而非所有人都予以免收地稅的優惠。

該機構特別指出，達克沃斯是該州職位最高的民意代表之一，她從2015年至今都在完全免除房地產稅的名單內。依照紀錄顯示，過去六年，她一共享受了多達4萬2479元的地稅優惠，其中包括4637元的自住屋優惠；另外則是依照伊州2015年通過的法案，向聯邦退伍軍人事務部認定七成殘障的退伍軍人，提供地稅全免所獲得的3萬7842元優惠。

市民聯盟稱，並非反對給予退伍軍人地稅援助，但伊州卻完全沒有把家庭收入考慮在內，才是對其他納稅人不公平之處，太陽報報導，達克沃斯與丈夫將位於西北郊的霍夫曼莊園市(Hoffman Estates)的房子報為主要住宅，這棟房屋也因此享用了伊州殘障退伍軍人免繳地稅的福利；兩夫婦另外在維吉尼亞州，還有一棟六房、屋內面積約4100平方呎的房子，他們夫婦於2017年時，以130萬購入該棟住宅。

房地產 庫克 伊州

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