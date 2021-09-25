13歲中學生疑染疫死 威州1學區急改強制口罩令

威阿特金森堡學區在發生一名13歲中學生疑染疫死亡前，並未強制學生戴口罩。(阿特金森堡學區臉書)

一名威斯康辛州的中學生疑感染新冠肺炎病毒死亡後，敲響該生所就讀學區 的防疫警鐘，位於麥迪遜市以東的這個阿特金森堡學區董事會(Fort Atkinson School Board)，23日舉行緊急會議，並以4：1的投票結果，通過強制全學區師生到校園必須戴口罩 的命令。

當地媒體報導，該董事會原來不確定該強制令是否將適用於所有學生？或僅限於現階段無法施打疫苗的低年級學生？但經過討論，學校官員最終決定將所有學生都納入適用範圍。

阿特金森堡學區董事會主席錢尼(Mark Chaney)說，在疫情 期間，學區被迫做出醫療決定，而這些本來應該由州府、郡府或聯邦政府的流行病專家負責。

恢復實體上課的該學區，之前的口罩令是採取「自由選擇」，而新的口罩強制令即日起生效，直到下次董事會召開會議日期(10月26日前)都將有效。

導致學區改變作法的原因，在於一名就讀該學區的13歲中學生瑞斯(Danny Rees)於本周稍早染疫死亡，瑞斯母親湯美(Tammy Rees)說，兒子連續兩天有鼻塞情形，好像是感冒，沒想到兒子在家休息時竟然停止了呼吸。

傑佛遜郡(Jefferson County)的法醫辦公室仍在調查瑞斯的死因，一旦確認是因為染疫致死，他也將是威州第四個確診新冠而死亡的孩童。

阿特金森堡學區的一名家長康派斯(Eric Compas)說，瑞斯的死訊傳出，引發家長們的恐慌，「這是爸媽們最害怕發生的情形，學區選擇不要求子女戴口罩上學，等於把學生與社區都置於危險之中」。