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華埠選區重畫 CRAC與CCBAC草圖比一比

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥選區重畫委員會提出的華埠草圖，粉紅色部分為新的選區範圍。(官網截圖)
芝加哥選區重畫委員會提出的華埠草圖，粉紅色部分為新的選區範圍。(官網截圖)

負責研擬今年芝加哥市選區重畫草圖的「芝加哥選區重畫委員會」(CRAC)，日前公布了華埠的新選區草圖，該圖包括了華埠、阿默爾廣場(Armour Square)以及部分橋港區、麥金利公園區的華人主要聚居處，然而儘管看得出來該委員會試圖把華人畫進同一區，但最後新選區地圖中的亞裔人口，卻僅占48.47%，沒有超過一半，這也因此引起華埠更好團結聯盟(CCBAC)的高度關注，並希望動員華社、華人提出修改建議。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，CRAC用意良善，但並未達到新選區亞裔人口超過一半的關鍵標準，根據數據，委員會草圖的亞裔人口不到五成，18歲及以上可投票的亞裔占48.65%，18歲及以上的亞裔美國公民人口比為39.27%。

「亞裔選民沒有過半，就無法掌握政治力量」，陳本恩說，華埠更好團結聯盟因此也提出了選區重畫的草圖，希望透過社區與民眾，向各區區長及CRAC反應表達，華埠更好聯盟提出的草圖與CRAC草圖的最大不同點，在於CCBAC技術性的將更多華人畫入該選區，使地圖內重畫選區的亞裔人口占比達51.4％，18歲及以上亞裔美國公民比率也有41.8％。

32--華埠更好團結聯盟提出的華埠草圖，藍色部分為新的選區範圍。(華埠更好團結聯...
32--華埠更好團結聯盟提出的華埠草圖，藍色部分為新的選區範圍。(華埠更好團結聯盟提供)

亞裔 華埠 華人

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