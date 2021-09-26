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大芝加哥地區華僑華人聯合會 首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 即日起報名

本報芝加哥訊

尊敬的各位僑社朋友們， 社團負責人，中文學校老師們和同學們：中華文化源遠流長、博大精深。深厚的文化底蘊是華裔青少年的深切自豪感。而創新的才藝展示，更是充分挖掘了學生的自我才能，提高其自信心。 為提高芝加哥地區海外華裔青少年學習漢語和中華文化的興趣，大芝加哥地區華僑華人聯合會（Chinese American Association at Greater Chicago）將舉辦“首屆芝加哥華裔青少年中華才藝比賽”。

比賽內容： 比賽將分為四個才藝類型： 朗誦朗讀， 繪畫書法， 民族舞蹈， 中國武術。以弘揚中華文化和促進中美友好為主題，展現參賽選手對參選作品丰富內涵的理解和感悟。

比賽要求： 請將參加朗誦朗讀，民族舞蹈和中國武術比賽的視頻上傳到規定的網站，視頻長度3分鐘左右。 繪畫書法請將作品上傳到網站。

比賽獎項： 每一位參賽學生可以報名其中一個才藝類型或者多個類型。每一個類型將評選出一等獎1名：獎金$300， 二等獎1名：獎金$200， 三等獎1名： 獎金$100, 入圍獎若干。

參賽對象：歡迎年齡7－14周歲，熱愛中華文化、對中華文化有一定學習基礎和才藝表演能力的華裔青少年參加比賽。 歡迎華聯會各中文學校及華人社團積極參與推荐參賽學生。

報名時間及網站：即日起開始網絡報名，截止日期是2021年10月17日，報名網站：http://events.caagc.org/midautumn2021/uploadfiles.aspx。

預賽及決賽日期：華聯會將邀請中華才藝方面的專家老師擔任獨立評委，評委老師將跟據統一評判標准在預賽中評選出參加決賽的學生，芝加哥華裔青少年中華才藝比賽的決賽評選和頒獎儀式將擇日在網絡公開進行。

我們期待著在首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽中看到華裔青少年們紛紛揚其所長，盡展中華文化才藝的獨特魅力！

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歡迎芝加哥熱愛中華文化的朋友們以個人或單位積極贊助首屆芝加哥華裔青少年中華才藝比賽活動， 共同為弘揚中華文化，增強華裔青少年文化自豪感而努力！ 首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽組委會 組委會總干事：王堅，組委會成員：鄭 徵 (630) 667-3183，汪興無 (847) 340-9298，胡曉軍(312) 405-3155，王堅 (847) 452-9828，何振宇 (708) 316-8816，何達權(312) 560-5706，王濤 (847) 363-599，張懷波(630) 670-0954，李暢 (630) 873-0768，王炎 (847) 620-9597，容蔭寧 (630) 664-7885。

華裔 芝加哥 中國

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