芝城除外 全美19都會區房價飆破紀錄

芝加哥房市上漲幅度不如其他美國都會區高。(pexels)

全美大都會房價 持續創下新高紀錄，然而芝加哥 地區的房市卻仍未恢復到大衰退前的繁榮行情，根據最新的房價指數(index of home prices)顯示，全美6月房價比去年同期上漲了18.6％，而20個規模最大的都會區，6月份的平均房價漲幅較去年提高19.1％，然而儘管其他19個都會區的房價均創下歷史新高，芝加哥卻是唯一沒有打破紀錄的區域。

這項指數來自於S＆P CoreLogic Case-Shiller的統計，PNC金融集團的資深經濟學家亞當斯(Bill Adams)說，芝加哥房價所以沒有打破以往紀錄，部分原因是該地區的經濟增長在過去十年放緩，因此造成芝加哥與其他城市相比，其住房需求更少一些，此外，之前大蕭條出現法拍屋危機時期，芝加哥房價下跌的幅度也比其他都會區大。

亞當斯說，即使芝加哥房地產市場強勁，但不像其他主要大都會區那麼火爆。

數據指出，全美大都會區過去一年來房價上漲最高的為鳳凰城(Phoenix)，與去年同期相比，鳳凰城漲幅達29.3%，接著是聖地牙哥的 27.1%，緊接著是西雅圖25％，而芝加哥的上升幅度只有13.32％；鳳凰城的整體中位房價，於2021年至今也猛漲了52%，芝加哥地區則僅上升了41%。

標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)董事總經理拉扎拉(Craig Lazzara)說，芝加哥房市成長雖然落後於其他大都會區，但目前該區房價僅比經濟衰退前的2006年的高峰價格低了1%，專家們分析指出，即使該區的房價不會超過峰值，但應可打平之前的房價平均紀錄。

拉札拉表示，疫情導致對於住房需求的激增，尤其因為居家避疫期間，所有的文化與體育活動都暫停，許多被困在都會區的民眾，失去了留在都市的誘因，轉而開始尋找空間更大的居所作為住處與辦公室；此外，這段時期也有許多原本居住在城市的單身族群，紛紛因為疫情而提前結婚搬往郊區。

至於房價究竟會繼續上升到多少？亞當斯說，這將取決於何時市場上會有更多的房源供應，他表示，目前許多賣家，尤其是考慮搬到老人院的耆老，都還在等待疫情獲得控制後再把房子上市出售，他預計，現階段房價仍將繼續上升，在未來幾個月後，漲幅可能才會放緩。

房價上漲對還未購屋者來說，引發了對負擔能力的擔憂，但對10多年花大錢買房的屋主而言，相對是一大好消息。