芝加哥公校開學2周 5600學生被隔離

Acero特許學校的Zizumbo校區，因傳出三宗確診病例而決定全校改遠距教學兩周。(Zizumbo臉書)

芝加哥 公立學校系統(CPS)開學約兩周，最新數據顯示，公校 可能曾親密接觸過染疫者而被通知居家隔離的學生，已經超過5600名，這也意味著，除特許學校(charter schools)外的29萬名公校生，約有2%無法到校上實體課。

芝公校是在8月30日開學，第一周就有2941名學生，因與染疫者密切接觸而居家隔離，開學第二周的隔離人數激增幾乎一倍。

部分家長、老師則對CPS每周僅更新隔離與染疫數據一次表示不滿，家長代表稱，公校應每天更新信息，讓大家可以掌握學校最新疫情 。

CPS數據顯示，開學兩周共有5665位學生及98名教職員收到隔離通知，不過，這些被要求隔離的學生中，有部分只是暫時隔離，因芝公校現行防疫措施規定，如果已經施打疫苗學生，雖接觸過確診者，將不需要隔離，所以校方首先會要求可能與染疫者接觸的學生先統統待在家中，然後疫調找出曾與染疫者接觸但已完全接種者，再予以解除隔離命令。

特許學校方面也出現疫情，其中芝加哥最大、位於西南區的Acero學校，開學兩周後，因Zizumbo校區的三個教室出現三起確診病例，14日決定全校改成遠距教學兩周，以避免疫情擴大，該校表示，主要這三起病例無法確定來源，而且確診者分散於不同教室，為了安全起見，該校決定遵循衛生局建議，暫時關閉兩周，以防止社區內進一步傳播病毒。

Zizumbo校區共有幼稚園到八年級學生570人，在宣布停課後，所有學生都收到了手提電腦及遠距課表，該校預計在9月28日恢復實體課。