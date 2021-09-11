我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

業績大爆發 芝今夏周末住房率飆至85%

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥夏季推出多項大型活動，直接帶動酒店住房率飆升。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥夏季推出多項大型活動，直接帶動酒店住房率飆升。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥酒店及旅遊業因新冠疫情經歷一年多低潮，終於在今年夏季業績大幅增長，統計顯示，6月到8月期間，因Lollapalooza音樂節和展覽會議等活動恢復舉辦，促使旅客湧入，也帶動活動期間的芝城酒店周末住房率飆升到85%，夏季生意長紅，使旅館營業額累計近4億元，同時也為州、郡、市帶來6900多萬元的稅收。

根據「芝加哥旅遊局」(Choose Chicago)網站，芝加哥酒店目前有4萬3921個房間供應，恢復至以往高峰期的98%。今夏周末旅館住房率平均為71%，周一到周五的整體住房率為51%，7月時住房率升高到57.5%。

該網站稱，「把握夏天」(Seize Your Summer)促銷行動展開後，在5月1日到8月22日期間，就吸引480萬次的芝加哥旅館搜尋和50萬次航班搜尋，並為旅館帶來7900萬元的營收

另外，旅遊服務公司智遊網(Expedia)從5月3日到8月19日間進行的宣傳，也為芝加哥帶來12萬1000多次夜宿和4400萬元的酒店營收。

除了觀光旅遊之外，展覽及會議也帶動旅館業復甦。麥克米克展覽中心(McCormick Place)重開後舉辦了芝加哥汽車展，8月到12月也已經排定72個展覽，估計將有140萬參加人，同時帶來170萬晚的住宿預約。

另外在旅館舉辦的380個短期會議，預計帶來57萬6000晚的住宿預約。

伊利諾酒店住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)總裁傑克布森(Michael Jacobson)說，芝加哥酒店業一年以來幾乎完全沒有營收，光是重開就需要雇用好幾百人。年初時，協會曾請求芝市長萊特福特針對旅館業者制訂「薪資保護計畫」(Payroll Protection Program)，協助餐廳業者取得重開資金。

旅遊服務業今年6月之後的雇員數，比過去13個月成長了45%。紀錄顯示，2019年8月酒店業提供15萬9589個工作，去年5月因疫情大幅減少一半到7萬4491個工作。

旅館 芝加哥 營收

上一則

蒙郡衛生官蓋里斯將離職 遺憾防疫經濟難兩全

下一則

染疫者激增 費城拉薩爾大學改上網課

延伸閱讀

芝加哥校車司機荒 市長擬雇網約車

芝加哥校車司機荒 市長擬雇網約車
挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」

挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」
芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種

芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種
10月15日前 芝市府員工須完全接種

10月15日前 芝市府員工須完全接種
芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守

芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守
芝2022預算公布 赤字改善仍逾7億

芝2022預算公布 赤字改善仍逾7億

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴