業績大爆發 芝今夏周末住房率飆至85%

芝加哥夏季推出多項大型活動，直接帶動酒店住房率飆升。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 酒店及旅遊業因新冠疫情經歷一年多低潮，終於在今年夏季業績大幅增長，統計顯示，6月到8月期間，因Lollapalooza音樂節和展覽會議等活動恢復舉辦，促使旅客湧入，也帶動活動期間的芝城酒店周末住房率飆升到85%，夏季生意長紅，使旅館 營業額累計近4億元，同時也為州、郡、市帶來6900多萬元的稅收。

根據「芝加哥旅遊局」(Choose Chicago)網站，芝加哥酒店目前有4萬3921個房間供應，恢復至以往高峰期的98%。今夏周末旅館住房率平均為71%，周一到周五的整體住房率為51%，7月時住房率升高到57.5%。

該網站稱，「把握夏天」(Seize Your Summer)促銷行動展開後，在5月1日到8月22日期間，就吸引480萬次的芝加哥旅館搜尋和50萬次航班搜尋，並為旅館帶來7900萬元的營收 。

另外，旅遊服務公司智遊網(Expedia)從5月3日到8月19日間進行的宣傳，也為芝加哥帶來12萬1000多次夜宿和4400萬元的酒店營收。

除了觀光旅遊之外，展覽及會議也帶動旅館業復甦。麥克米克展覽中心(McCormick Place)重開後舉辦了芝加哥汽車展，8月到12月也已經排定72個展覽，估計將有140萬參加人，同時帶來170萬晚的住宿預約。

另外在旅館舉辦的380個短期會議，預計帶來57萬6000晚的住宿預約。

伊利諾酒店住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)總裁傑克布森(Michael Jacobson)說，芝加哥酒店業一年以來幾乎完全沒有營收，光是重開就需要雇用好幾百人。年初時，協會曾請求芝市長萊特福特針對旅館業者制訂「薪資保護計畫」(Payroll Protection Program)，協助餐廳業者取得重開資金。

旅遊服務業今年6月之後的雇員數，比過去13個月成長了45%。紀錄顯示，2019年8月酒店業提供15萬9589個工作，去年5月因疫情大幅減少一半到7萬4491個工作。