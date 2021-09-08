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芝加哥河水質即時信息平台啟用

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥河是芝城民眾、遊客最喜歡的觀光景點之一。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥河是芝城民眾、遊客最喜歡的觀光景點之一。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市民日常生活息息相關的芝加哥河(Chicago River)，為該市觀光旅遊熱門景點，但一直沒有提供水質信息即時更新服務，芝城檢測水質檢測組織「水流」(Current)對此表示，芝市第一個即時提供芝加哥河水品質的平台：H2NOWChicago，已經啟用，居民可透過該平台隨時查詢當天水質是否污染，是否合適從事水上活動。

「水流」執行長哈克尼斯(Alaina Harkness)說，該網站提供河水污染程度的資訊，每15分鐘就會更新，與氣象報告一樣，可提醒從事水上活動民眾，掌握最新水質狀況。

平台採用的檢測方式，是在芝加哥河的主流以及北、南支流中的熱門娛樂景點處，各設置感測器，來記錄河水中動物排泄物的大腸桿菌含量，這是環境衛生檢測的指標之一。這些感測器在冬天時會拆下。

哈克尼斯說，污染芝加哥河的兩個原因：一、雨水落在威斯康辛州到印第安納州的1834平方英里的土地後，將人類與動物的排泄污染物沖入芝加哥河；二、暴雨偶爾會使百年歷史的舊地方下水道系統暴漲，導致下水道匯流氾濫(combined sewer overflows)，H2Now的警告系統能提供微生物含量等資訊。

哈克尼斯表示，以前的水質檢測方法通常是採樣河水送到實驗室分析，但零星的降雨可能就會改變河水品質，因此H2Now運用科技提供不同的監測方法。

由於芝加哥市的人口於90年代快速成長，加上沒有處理廢水的機制，導致被污染的芝加哥河水流入密西根湖，霍亂、傷寒等疾病也經由河水傳播。政府為保護飲用水源密西根湖，因此興建閘門、運河使芝加哥河水逆流。

「水流」在2016年由芝加哥水利管理局(Chicago Department of Water Management)、大學院校等研究單位共同成立，想要了解最新河水資訊者，可上網：H2NOWChicago.org。

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